USD 1.7000
EUR 1.9777
RUB 2.1258
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Американцы хотят видеть Турцию в Газе

01:59 179

Соединенные Штаты, несмотря на противоположную позицию Израиля, хотят, чтобы Турция вошла в состав миротворческих сил в Газе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, «турки сыграли важную роль в достижении соглашения по Газе, и нападки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Турцию оказались крайне контрпродуктивными».

В настоящее время Вашингтон обсуждает инициативу миссии в секторе Газа с Израилем, а также с несколькими арабскими и мусульманскими странами. Согласно проекту, планируется сформировать обновленные палестинские силы безопасности, прошедшие обучение и проверку под контролем Соединенных Штатов, Египта и Иордании. Кроме того, в миссии могут принять участие военные контингенты из других государств.

Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 130
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 184
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 225
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 605
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 540
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1501
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11919
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3227
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6257
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566

ЭТО ВАЖНО

Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 130
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 184
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 225
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 605
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 540
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1501
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11919
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3227
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6257
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться