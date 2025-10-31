Американцы хотят видеть Турцию в Газе

Соединенные Штаты, несмотря на противоположную позицию Израиля, хотят, чтобы Турция вошла в состав миротворческих сил в Газе. Об этом сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на американского чиновника.

По словам чиновника, «турки сыграли важную роль в достижении соглашения по Газе, и нападки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Турцию оказались крайне контрпродуктивными».

В настоящее время Вашингтон обсуждает инициативу миссии в секторе Газа с Израилем, а также с несколькими арабскими и мусульманскими странами. Согласно проекту, планируется сформировать обновленные палестинские силы безопасности, прошедшие обучение и проверку под контролем Соединенных Штатов, Египта и Иордании. Кроме того, в миссии могут принять участие военные контингенты из других государств.