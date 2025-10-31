Иран встает на ноги… и готовит удар

Спустя четыре месяца после окончания 12-дневной войны, когда Израиль и США нанесли удары по ядерной и ракетной инфраструктуре Ирана, разведданные указывают на то, что Тегеран активно восстанавливает свой военно-промышленный потенциал. Расследование американского телеканала CNN, опубликованное со ссылкой на источники в европейских спецслужбах, фиксирует стремительный рост поставок в Иран из Китая перхлората натрия — ключевого химического компонента, используемого при производстве твёрдого топлива для баллистических ракет. По данным телеканала, только за один месяц — с конца сентября по октябрь — в Иран прибыло около 2 тысяч тонн вещества, распределённого по 10–12 морским партиям. Этого, по оценке американского специалиста по ядерному оружию Джеффри Льюиса, достаточно для производства примерно 500 баллистических ракет, но не хватит, чтобы вернуть Тегерану довоенные мощности, когда Иран ежемесячно производил около 200 баллистических ракет и располагал арсеналом примерно из 2700 единиц. После массированных израильских ударов и уничтожения десятков производственных объектов большая часть этой инфраструктуры была разрушена, и теперь Исламская Республика вынуждена восстанавливать её практически с нуля.

Авторы CNN ссылаются на источники в израильской военной разведке, которые отмечают, что процесс восстановления ракетной программы Ирана происходит быстрее, чем ожидалось, а международные санкции, формально возобновлённые в сентябре, оказались неэффективными. Механизм «снапбэк», активированный странами Европы после выхода Ирана из ядерного соглашения, не препятствует импорту перхлората натрия, поскольку в перечне запрещённых веществ значится только перхлорат аммония — производное соединение, применяемое непосредственно в ракетном топливе. Китай, пользуясь этой юридической лазейкой, утверждает, что его поставки не нарушают международное право. Символично в этой связи, что даже катастрофа в иранском порту Бендер-Аббас, где весной произошёл взрыв запасов перхлората, доставленного из Китая, не остановила импорт. В Иерусалиме развитие ситуации воспринимают с тревогой. Израиль уже направил дипломатические сигналы в Пекин, выражая недовольство продолжающимся экспортом веществ двойного назначения в Иран, однако реакция китайской стороны оказалась предельно сдержанной. Пекин, стремящийся укрепить своё влияние на Ближнем Востоке, избегает открытого конфликта и предпочитает трактовать санкционные ограничения максимально гибко. Израильские эксперты полагают, что восстановление ракетных мощностей Ирана сопровождается скрытыми работами на ядерных объектах, хотя прямых доказательств возобновления обогащения урана у экспертов нет.

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси подтвердил, что на объектах в Фордо, Исфахане и Натанзе зафиксированы «перемещения» и строительная активность. После июньских атак Иран прекратил сотрудничество с МАГАТЭ, и с тех пор агентство утратило возможность проводить инспекции, ограничиваясь анализом спутниковых снимков. Израильская военная разведка АМАН не исключает, что часть запасов урана, обогащённого до 60 процентов - а это около 440 килограммов - могла быть перемещена перед ударами ВВС Израиля в закрытые подземные хранилища. Теоретически этого объёма достаточно для создания десяти ядерных зарядов в случае доведения обогащения до 90 процентов. В то же время иранская сторона утверждает, что запасы были «захоронены» в целях безопасности и не используются для военных программ. Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию, заявил, что «все ядерные объекты Ирана были уничтожены» и предупредил, что в случае возобновления обогащения Вашингтон нанесёт новые удары. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи, напротив, открыто высмеял американские заявления, подчеркнув, что «ядерная программа Исламской Республики продолжит развиваться».