Россия наносит удары по Украине

Очередной удар беспилотниками российская армия нанесла по городу Сумы, сообщают местные власти. Мэр города Артем Кобзарь сообщил о нескольких взрывах, и что это удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, есть предварительные данные о пострадавших.

В ночь на 31 октября Россия снова атакует Украину ударными дронами.

Сумская областная военная администрация сообщила, что удары были нанесены беспилотниками. «Предварительно, эпицентр поражения — не жилой сектор, но есть пострадавшие гражданские», — говорилось в сообщении обладминистрации.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что в Сумах российский беспилотник попал в жилую многоэтажку. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают об ударе планирующей бомбой по Днепру, взрывах в Запорожье и массированном налете российских беспилотников на Одесскую область.