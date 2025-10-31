USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Россия наносит удары по Украине

02:21 185

В ночь на 31 октября Россия снова атакует Украину ударными дронами.

Очередной удар беспилотниками российская армия нанесла по городу Сумы, сообщают местные власти. Мэр города Артем Кобзарь сообщил о нескольких взрывах, и что это удары по гражданской инфраструктуре. По его словам, есть предварительные данные о пострадавших.

Сумская областная военная администрация сообщила, что удары были нанесены беспилотниками. «Предварительно, эпицентр поражения — не жилой сектор, но есть пострадавшие гражданские», — говорилось в сообщении обладминистрации.

Украинские телеграм-каналы сообщают, что в Сумах российский беспилотник попал в жилую многоэтажку. Информации о пострадавших пока нет.

Кроме того, мониторинговые каналы сообщают об ударе планирующей бомбой по Днепру, взрывах в Запорожье и массированном налете российских беспилотников на Одесскую область.

Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 130
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 186
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 226
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 608
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 541
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 1501
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 11920
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 3227
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 6257
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
«Аль-Каида» на грани захвата страны в Африке
30 октября 2025, 23:37 1404
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
Рухнул экспорт нефтепродуктов из России
30 октября 2025, 23:23 2566
