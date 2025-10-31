USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Ортодоксы-евреи не хотят воевать

Сеул (Южная Корея). Президент США Дональд Трамп пожимает руку президенту Южной Кореи Ли Чжэ Мёну, получая в подарок золотую корону

Запорожье (Украина). Здание, поврежденное после российских авиаударов

Белград (Сербия). Студенты отправляются на марш в Нови-Сад в годовщину трагического обрушения вокзала в городе, которое вызвало обвинения в коррупции и халатности. Тогда погибли 16 человек

Хан-Юнис (Газа). Похороны палестинцев, погибших в результате удара израильской армии

Порт-о-Пренс (Гаити). Последствия урагана «Мелисса»

Иерусалим (Израиль). Десятки тысяч ультраортодоксальных евреев вышли на демонстрацию против призыва на военную службу

Стамбул (Турция). Женщины в национальных костюмах принимают участие в праздновании 102-й годовщины создания Турецкой Республики

