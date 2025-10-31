USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

В Турции землетрясение: люди покинули дома

10:07 1244

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в пятницу на западе Турции. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 07:18 по местному времени (08:18 по Баку) в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12,9 километра.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение, в котором располагался магазин. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.

Напуганные землетрясением жители ряда районов выбежали из домов и боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице.

Напомним, 27 октября в Балыкесире фиксировалось землетрясение магнитудой 6,1.

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2210
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1725
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3097
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3740
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4701
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4944
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3399
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5481
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13509
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4009
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7488

ЭТО ВАЖНО

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2210
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1725
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3097
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3740
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4701
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4944
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3399
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5481
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13509
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4009
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться