В Турции землетрясение: люди покинули дома

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в пятницу на западе Турции. Об этом сообщает Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики (AFAD).

Подземные толчки были зафиксированы в 07:18 по местному времени (08:18 по Баку) в районе Сындыргы провинции Балыкесир.

Очаг землетрясения залегал на глубине 12,9 километра.

По словам главы МВД Турции Али Ерликая, разрушению подверглись три здания и одно строение, в котором располагался магазин. Данные о погибших и о находящихся под завалами не поступали.

Напуганные землетрясением жители ряда районов выбежали из домов и боятся возвращаться в квартиры, предпочитая оставаться на улице.

Напомним, 27 октября в Балыкесире фиксировалось землетрясение магнитудой 6,1.