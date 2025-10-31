USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина

В США были поражены «непримиримостью» главы российского МИД Сергея Лаврова во время краткой встречи с госсекретарем Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН в сентябре.

Об этом заявили источники Financial Times, знакомые с ситуацией.

По их словам, бескомпромиссные заявления российского министра по поводу прекращения войны с Украиной привели к сомнениям у американской стороны о продуктивности переговоров с Москвой.

Кроме того, после «напряженного» телефонного разговора между Рубио и Лавровым в середине октября Вашингтон принял решение отложить саммит лидеров США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По данным FT, после беседы Рубио сказал Трампу, что Москва не проявляет готовности к переговорам. Президент США «не был впечатлен их [России] позицией», добавил собеседник газеты.

