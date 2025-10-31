Трамп за «ядерный вариант» преодоления шатдауна

USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Президент США Дональд Трамп считает, что его однопартийцам-республиканцам в Сенате Конгресса следует перейти к «ядерному варианту» разрешения ситуации с частичной приостановкой работы правительства из-за отсутствия финансирования (шатдауна). Соответствующую публикацию он разместил в Truth Social.

Из нее следует, что законодатели из Демократической партии применяют практику филибастера (флибустьерства) - затягивания рассмотрения и принятия законопроектов.

Для преодоления филибастера по законопроекту необходима поддержка как минимум 60 членов верхней палаты Конгресса США. По итогам 13 раундов голосований ни один из двух рассматриваемых в Сенате законопроектов об обеспечении финансирования работы правительства принят не был.

«Республиканцам пора разыграть «карту Трампа» и перейти к тому, что называется ядерным вариантом - избавьтесь от филибастера, и избавьтесь от него сейчас же», - заявил Трамп.

