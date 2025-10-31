Польшу, Венгрию и Словакию могут наказать

Еврокомиссия (ЕК) не исключает возможности применения правовых мер в отношении Польши, Венгрии и Словакии, которые сохраняют односторонние запреты на импорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции из Украины. Об этом сообщает издание Politico.

«Все варианты рассматриваются», – заявил представитель ЕК Олаф Джилл, отвечая на соответствующий вопрос.

29 октября Еврокомиссия объявила о вступлении в силу обновленного Дополненного соглашения о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Украиной. Документ предусматривает введение квот на поставки отдельных видов украинской сельскохозяйственной продукции, включая зерно, в страны Европейского союза.

Как отмечает Politico, Польша, Венгрия и Словакия заявили о намерении сохранить действующие меры по защите внутренних рынков.

«Мы не видим оснований для продолжения этих национальных ограничений», — приводит издание слова Джилла.