USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Покровск превращается в новый Бахмут

10:23 1367

Обострение боев за стратегический город Покровск на востоке Украины выявило ключевую проблему Киева — дефицит личного состава в украинской армии, все сильнее ограничивающий возможности удерживать фронт. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прямо заявил: «Украинские войска на Покровском направлении уступают российской армии численностью восемь к одному».

Аналитики отмечают, что после трех с половиной лет тяжелых боев Украина приближается к моменту, когда ей может не хватить сил для эффективной обороны линии фронта крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

В первые месяцы полномасштабного вторжения массовый приток добровольцев позволил увеличить численность ВСУ примерно до миллиона человек. Однако затянувшиеся бои, большие потери и рост числа дезертирств истощили кадровые резервы.

Рекрутинговые штабы и отдельные подразделения все чаще прибегают к собственным кампаниям и нетрадиционным методам набора, тогда как официальные структуры мобилизации нередко упоминаются в сообщениях о принудительном привлечении.

Решение не снижать возраст призыва с 25 до 18 лет также стало предметом критики — как внутри страны, так и среди западных партнеров. Вместо этого власти продвигают стимулирующие программы для добровольцев 18–25 лет, но эти меры пока не заполнили пробелов на фронте.

Еще один фактор — ослабление ограничений на выезд для молодых мужчин. По данным Daily Telegraph, после частичной отмены запрета около 100 тысяч украинцев в возрасте 18–22 лет покинули страну за два месяца. Это усилило не только военный дефицит, но и кадровый кризис в экономике.

Москва, несмотря на собственные потери, компенсирует нехватку личного состава высокими выплатами и бонусами, что привлекает тысячи новых рекрутов ежемесячно. Преимущество в численности уже ощущается вдоль значительной части линии фронта.

Бои в Донецкой области остаются самыми ожесточенными. Потеря Покровска может стать символическим и тактическим успехом для России, усилив ее стратегию «победы через истощение».

Для Киева выбор остается сложным и политически чувствительным. Снижение возраста призыва могло бы быстро пополнить ряды, но рискует вызвать общественное недовольство. Другие меры — улучшение условий службы и реформы ротации — требуют времени и ресурсов.

«Закаленная, но истощенная украинская армия вынуждена оставаться в обороне. Командование должно быть готово уступать территорию, чтобы сохранить боеспособные силы, и стремиться наносить противнику максимальные потери. Цель — удерживать давление до тех пор, пока совокупность военных и экономических факторов не заставит Москву сесть за стол переговоров», - сказано в сообщении.

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2226
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1734
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3098
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3741
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4705
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4946
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3401
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5482
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13510
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4009
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7488

ЭТО ВАЖНО

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2226
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1734
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3098
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3741
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4705
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4946
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3401
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5482
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13510
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4009
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7488
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться