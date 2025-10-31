Обострение боев за стратегический город Покровск на востоке Украины выявило ключевую проблему Киева — дефицит личного состава в украинской армии, все сильнее ограничивающий возможности удерживать фронт. Об этом говорится в отчете американского аналитического центра Atlantic Council.

Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе прямо заявил: «Украинские войска на Покровском направлении уступают российской армии численностью восемь к одному».

Аналитики отмечают, что после трех с половиной лет тяжелых боев Украина приближается к моменту, когда ей может не хватить сил для эффективной обороны линии фронта крупнейшего конфликта в Европе со времен Второй мировой войны.

В первые месяцы полномасштабного вторжения массовый приток добровольцев позволил увеличить численность ВСУ примерно до миллиона человек. Однако затянувшиеся бои, большие потери и рост числа дезертирств истощили кадровые резервы.

Рекрутинговые штабы и отдельные подразделения все чаще прибегают к собственным кампаниям и нетрадиционным методам набора, тогда как официальные структуры мобилизации нередко упоминаются в сообщениях о принудительном привлечении.

Решение не снижать возраст призыва с 25 до 18 лет также стало предметом критики — как внутри страны, так и среди западных партнеров. Вместо этого власти продвигают стимулирующие программы для добровольцев 18–25 лет, но эти меры пока не заполнили пробелов на фронте.

Еще один фактор — ослабление ограничений на выезд для молодых мужчин. По данным Daily Telegraph, после частичной отмены запрета около 100 тысяч украинцев в возрасте 18–22 лет покинули страну за два месяца. Это усилило не только военный дефицит, но и кадровый кризис в экономике.

Москва, несмотря на собственные потери, компенсирует нехватку личного состава высокими выплатами и бонусами, что привлекает тысячи новых рекрутов ежемесячно. Преимущество в численности уже ощущается вдоль значительной части линии фронта.

Бои в Донецкой области остаются самыми ожесточенными. Потеря Покровска может стать символическим и тактическим успехом для России, усилив ее стратегию «победы через истощение».

Для Киева выбор остается сложным и политически чувствительным. Снижение возраста призыва могло бы быстро пополнить ряды, но рискует вызвать общественное недовольство. Другие меры — улучшение условий службы и реформы ротации — требуют времени и ресурсов.

«Закаленная, но истощенная украинская армия вынуждена оставаться в обороне. Командование должно быть готово уступать территорию, чтобы сохранить боеспособные силы, и стремиться наносить противнику максимальные потери. Цель — удерживать давление до тех пор, пока совокупность военных и экономических факторов не заставит Москву сесть за стол переговоров», - сказано в сообщении.