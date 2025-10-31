USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Трамп не рискнул говорить с Си о российской нефти

Отсутствие обсуждения вопроса российской нефти на встрече президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина может свидетельствовать об отказе Вашингтона от планов по ужесточению санкций в отношении России. Такое мнение выразило агентство Bloomberg.

«Если Трамп не поднимет вопрос о ценах на российскую нефть с Си, это подорвет всю концепцию санкций – нельзя утверждать, что (Вашингтон) ведет себя жестко по отношению к Москве, игнорируя одного из крупнейших покупателей», – приводит агентство слова эксперта по санкциям консалтинговой компании Obsidian Risk Advisors Бретта Эриксона.

Помимо отказа от продолжения антироссийской санкционной политики, решение Трампа не затрагивать тему поставок российской нефти на встрече с Си Цзиньпином может свидетельствовать о стремлении Вашингтона сосредоточиться на выстраивании стабильных отношений с Пекином. По оценке агентства, это могло способствовать заключению успешной торговой сделки между США и Китаем.

Ранее Трамп сообщил, что на переговорах с Си Цзиньпином в Пусане (Республика Корея) вопрос поставок российской нефти не поднимался.

22 октября Министерство финансов США внесло «Роснефть», «Лукойл» и 34 их дочерние структуры в новый пакет антироссийских санкций, которые полностью вступят в силу 21 ноября.

