В Баку насмерть сбили известную певицу

В Баку недалеко от Площади государственного флага произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщает haqqin.az.
По предварительным данным, Мехдизаде Сейфулла Юсиф оглу (2002 г.р.), управляя автомобилем Hyundai Elantra, совершил наезд на пешехода — Ахундову Владу Владиславовну (1988 г.р.).
От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.
По факту ДТП в Сабаильском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.
Известно, что Влада Ахундова была певицей, принимала участие в ряде музыкальных проектов, в том числе в конкурсе Səs Azərbaycan.