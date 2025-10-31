В Баку насмерть сбили известную певицу

USD 1.7000
Ульвия Худиева
10:31 2239

В Баку недалеко от Площади государственного флага произошло дорожно-транспортное происшествие с летальным исходом, сообщает haqqin.az.

По предварительным данным, Мехдизаде Сейфулла Юсиф оглу (2002 г.р.), управляя автомобилем Hyundai Elantra, совершил наезд на пешехода — Ахундову Владу Владиславовну (1988 г.р.).

От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия.

По факту ДТП в Сабаильском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.

Известно, что Влада Ахундова была певицей, принимала участие в ряде музыкальных проектов, в том числе в конкурсе Səs Azərbaycan.

