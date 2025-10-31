Янькова обвинили в похищении денег для российских беспилотников

Генеральный директор компании «Аэроком» (Республика Бурятия, Россия) Виктор Яньков арестован по обвинению в мошенничестве при поставках БПЛА для «нужд» российской армии. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно материалам дела, Яньков, возглавляя ООО «Аэроком», «похитил бюджетные средства, выделенные Республикой Бурятия для поставки комплексов БПЛА Министерству обороны РФ». По данным следствия, оборудование предназначалось для выполнения «боевых задач» в рамках войны с Украиной.

«29 октября удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Янькова до 12 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда.