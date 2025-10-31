USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Янькова обвинили в похищении денег для российских беспилотников

10:33 589

Генеральный директор компании «Аэроком» (Республика Бурятия, Россия) Виктор Яньков арестован по обвинению в мошенничестве при поставках БПЛА для «нужд» российской армии. Об этом пишут российские СМИ.

Согласно материалам дела, Яньков, возглавляя ООО «Аэроком», «похитил бюджетные средства, выделенные Республикой Бурятия для поставки комплексов БПЛА Министерству обороны РФ». По данным следствия, оборудование предназначалось для выполнения «боевых задач» в рамках войны с Украиной.

«29 октября удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Янькова до 12 декабря 2025 года», — сообщили в пресс-службе суда.

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2242
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1739
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3099
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3743
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4707
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4949
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3404
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5485
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

30 октября 2025, 15:17
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13512
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов

30 октября 2025, 19:05
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4010
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников

30 октября 2025, 12:38
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489

