USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

США уходят из Словакии и Венгрии

10:34 500

Соединенные Штаты в декабре планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

В отношении названных стран, сообщили источники издания, Пентагон рассматривает стратегию «умеренного» вывода военного контингента.

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента США Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Позднее ведущие республиканцы в Конгрессе раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2244
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1743
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3100
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3743
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4708
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4951
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3405
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5485
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13512
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4010
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489

ЭТО ВАЖНО

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2244
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1743
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3100
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3743
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4708
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4951
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3405
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5485
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13512
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4010
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться