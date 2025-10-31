США уходят из Словакии и Венгрии

Соединенные Штаты в декабре планируют вывести часть военных из Болгарии, Венгрии и Словакии. Об этом сообщает издание Kyiv Post со ссылкой на источники.

До этого Румыния и союзники по Североатлантическому альянсу (НАТО) были уведомлены о сокращении численности войск США в Европе. Уточняется, что подобное решение принято администрацией президента США Дональда Трампа «в рамках процесса переоценки глобальной позиции Вооруженных сил США».

Позднее ведущие республиканцы в Конгрессе раскритиковали решение президента Дональда Трампа о сокращении числа американских военных в Румынии.