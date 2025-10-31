USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Фон дер Ляйен победила Каллас в кадровой войне

10:39 603

Кадровое решение главы Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Каи Каллас вызвало конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором победу одержала последняя, укрепив свое влияние в аппарате Евросоюза. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

По данным газеты, конфликт между политиками возник после того, как Каллас предложила назначить экс-руководителя аппарата председателя Еврокомиссии Мартина Зельмайра заместителем главы ЕСВД. Фон дер Ляйен расценила инициативу как провокацию, поскольку Зельмайр известен как решительный критик главы Еврокомиссии.

Источники Die Welt утверждают, что ни одна страна ЕС не поддержала Каллас в этом споре. Под руководством фон дер Ляйен была создана должность Уполномоченного по свободе вероисповедания и убеждений, на которую сразу предложили Зельмайра, чтобы вывести его из-под влияния главы Евродипломатии.

Поражение Каллас подчеркнуло сложное положение ЕСВД, испытывающей дефицит финансирования, и одновременно укрепило позиции фон дер Ляйен в Евросоюзе, отмечает газета.

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2247
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1745
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3100
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3744
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4708
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4951
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3406
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5486
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13512
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4010
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489

ЭТО ВАЖНО

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2247
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1745
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3100
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3744
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4708
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4951
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3406
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5486
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13512
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4010
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться