Фон дер Ляйен победила Каллас в кадровой войне

Кадровое решение главы Европейской службы внешних действий (ЕСВД) Каи Каллас вызвало конфликт с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, в котором победу одержала последняя, укрепив свое влияние в аппарате Евросоюза. Об этом сообщает немецкая газета Die Welt со ссылкой на источники.

По данным газеты, конфликт между политиками возник после того, как Каллас предложила назначить экс-руководителя аппарата председателя Еврокомиссии Мартина Зельмайра заместителем главы ЕСВД. Фон дер Ляйен расценила инициативу как провокацию, поскольку Зельмайр известен как решительный критик главы Еврокомиссии.

Источники Die Welt утверждают, что ни одна страна ЕС не поддержала Каллас в этом споре. Под руководством фон дер Ляйен была создана должность Уполномоченного по свободе вероисповедания и убеждений, на которую сразу предложили Зельмайра, чтобы вывести его из-под влияния главы Евродипломатии.

Поражение Каллас подчеркнуло сложное положение ЕСВД, испытывающей дефицит финансирования, и одновременно укрепило позиции фон дер Ляйен в Евросоюзе, отмечает газета.