Cтало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения

Увидев своих помощников впервые после покушения в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года, тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», передает РБК.

Оказавшись в больнице, еще до осмотра врачами, Трамп первым делом поинтересовался у прибывших помощников, транслируют ли кадры стрельбы по телевидению. Когда политика доставили в палату, он вновь спросил у своего окружения, как покушение освещается в СМИ и есть ли фотографии с места событий.

Стивен Чунг, ныне занимающий пост директора по коммуникациям, показал ему снимок фотографа Associated Press Эвана Вуччи, на котором Трамп с окровавленной щекой на фоне американского флага поднимает в воздух сжатый кулак. «Это культовая фотография! — воскликнул политик. — Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел».