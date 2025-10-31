USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Cтало известно, что Трамп сказал помощникам после покушения

Увидев своих помощников впервые после покушения в Батлере (штат Пенсильвания) в июле 2024 года, тогда еще кандидат на пост президента США Дональд Трамп сразу спросил, показывают ли произошедшее в новостях. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», передает РБК.

Оказавшись в больнице, еще до осмотра врачами, Трамп первым делом поинтересовался у прибывших помощников, транслируют ли кадры стрельбы по телевидению. Когда политика доставили в палату, он вновь спросил у своего окружения, как покушение освещается в СМИ и есть ли фотографии с места событий.

Стивен Чунг, ныне занимающий пост директора по коммуникациям, показал ему снимок фотографа Associated Press Эвана Вуччи, на котором Трамп с окровавленной щекой на фоне американского флага поднимает в воздух сжатый кулак. «Это культовая фотография! — воскликнул политик. — Это самая американская фотография, которую я когда-либо видел».

Собеседник Джонатана Карла, находившийся в палате, вспоминает, что Дональд Трамп также попросил у врачей копию КТ-снимка головного мозга, который ему сделали, чтобы исключить сотрясение. Политик предложил своим подчиненным «разослать его (СМИ – ред.), чтобы показать, насколько его мозг лучше», чем у тогдашнего президента и оппонента на выборах Джо Байдена, говорится в книге. 

Поведение Трампа удивило и агента Секретной службы Ника Менстера. Он рассказал Джонатану Карлу, что сразу после нейтрализации стрелка оказался в неожиданной ситуации: человек, которого ему было поручено охранять, активно сопротивлялся. Вырываясь из рук телохранителей, Трамп вскинул кулак и выкрикнул ошарашенным сторонникам: «Боритесь, боритесь, боритесь!» «Этот эпизод стал опасным нарушением протокола и, вполне возможно, звездным часом Трампа», — пишет Джонатан Карл.

Книга американского журналиста Джонатана Карла «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку» вышла в издательстве Penguin Random House 28 октября. Журналист ABC News детально описывает закулисные события, приведшие к сенсационной победе Трампа на выборах 2024 года, процесс отбора кандидатов в его администрацию и первые месяцы работы нового правительства.

13 июля 2024 года на Дональда Трампа было совершено покушение во время предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). Стрелок, занявший позицию на крыше здания за пределами охраняемого периметра, произвел несколько выстрелов. Одна из пуль прошла в нескольких миллиметрах от головы Трампа и задела его ухо.

В результате инцидента погиб участник мероприятия — 50-летний пожарный, еще двое получили тяжелые ранения. Стрелка ликвидировал снайпер. Позднее Секретная служба США признала этот инцидент «самым значительным оперативным провалом за последние десятилетия».

