Российские подразделения истощаются

Российские войска теряют более 12 человек в день на Лиманском направлении и продолжают сражаться под Харьковом в летней форме с ограниченным продовольственным обеспечением. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Украинские войска недавно продвинулись на севере Сумской области: геолокационные видеозаписи от 30 октября указывают на продвижение в восточной Константиновке и, вероятно, на ранее освобождение Кондратьевки. Российские войска продолжили наступательные действия на севере Харьковской области, однако подтвержденного прогресса не добились.

Российский военный блогер, связанный с Северной группировкой войск, сообщает, что раненые солдаты 1009-го мотострелкового полка, действующего в центре Волчанска, жаловались на приказы командования «на истощение» в условиях серьезных потерь в подразделении. Военнослужащие продолжают служить в летней форме с ограниченным пайком и вынуждены самостоятельно оплачивать снаряжение и принадлежности, тогда как командиры рот требуют у них средства на закупку беспилотников и средств связи.

На Купянском направлении российские войска подтвержденного прогресса не достигли.

30 октября Министерство обороны России и российские военблогеры заявили о захвате Садового к югу от Купянска и продвижении на юго-запад Купянска, однако ISW не обнаружил доказательств этим утверждениям.

Украинские войска удерживали позиции или недавно продвинулись на Лиманском направлении. Представитель 3-го армейского корпуса Украины Александр Бородин сообщил, что российские войска продолжают мелкие пехотные вылазки на Лиманском направлении и снижают интенсивность наступлений во время непогоды, что приводит к падению эффективности российских беспилотников. Потери российских войск превышают 12 человек в день при постоянных атаках на этом участке.

В отчете также говорится, что удары дронов по украинским линиям снабжения, полевым складам и транспортным средствам являются неотъемлемой частью возможностей российских войск продвигаться к Лиману и вынудили украинские логистические подразделения отойти дальше за линию фронта. Присутствие российских войск в Лимане ограничено и не является консолидированным.

Кроме того, украинские силы удерживали позиции или недавно продвинулись в тактическом районе Константиновка–Дружковка. Спикер Восточного командования ВСУ капитан Григорий Шаповал опроверг сообщения России о сохранении присутствия российских войск в микрорайоне Сантуриновка на юго-востоке Константиновки и о продолжающихся боях в окрестностях города. Спикер 19-го армейского корпуса майор Олег Зелинский сообщил, что малые пехотные группы российских войск продолжают безуспешные атаки на Константиновку. Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов отметил, что около 5 тыс. мирных жителей остаются в городе под постоянными артиллерийскими, авиационными и беспилотными обстрелами.

На Покровском направлении российские войска недавно продвинулись. Военблогеры утверждают о продвижении в восточном Покровске, на юго-восток от Мирнограда и в центральном Роге, а также на север и восток от Новопавловки.

В Запорожской и Херсонской областях российские войска не смогли продвинуться вперед.