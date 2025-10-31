Умирающая «Фантазия»

В самом сердце Баку, на пересечении улиц Диляры Алиевой, Видади и Ислама Сафарли, тихо умирает один из самых красивых памятников городской архитектуры — баня «Фантазия». Это было первое в Баку здание, снабженное электричеством и спроектированное в рамках коммерческого проекта знаменитым архитектором немецкого происхождения Николаем фон дер Нонне.
Сегодня оно стоит заколоченным, покрытым пылью и забвением. Витражные окна разбиты и прикрыты досками, крыша заросла дикой растительностью. Мраморный фасад, некогда сиявший декоративными узорами, осыпается, а скульптура льва на фронтоне — один из символов здания — теперь возвышается над грудами мусора. Туристы останавливаются, озадаченно разглядывают руины и проходят мимо.
В ответ на многочисленные обращения жителей редакция haqqin.az попыталась выяснить, что происходит с баней «Фантазия», официально признанной памятником истории и архитектуры. Как оказалось, здание давно продано частному владельцу, однако его благоустройством уже много лет никто не занимается.
Правда, два-три года назад территорию вокруг бани обнесли забором и начали подготовку к реставрации. Казалось, вот-вот памятник обретет новую жизнь. Но вскоре металлические ограждения сняли, техника исчезла, а на старую дверь вновь повесили ржавый замок.
Местные жители вспоминают, что некогда фасад «Фантазии» украшали лепные узоры и фрески, изображавшие мифологических персонажей. Теперь от них остались лишь фрагменты, едва различимые под слоями пыли. Под обветшавшей табличкой о статусе памятника валяются пластиковые бутылки и окурки.
60-летний житель района Сахиб Мамедов признается, что не может спокойно смотреть на разруху. Время от времени он убирает мусор под скульптурами, чтобы туристы не видели, как город «заботится» о своем прошлом. «Эта баня когда-то была гордостью Баку, — вспоминает Сахиб, — а теперь все больше напоминает заброшенный подвал».
По словам жителей, владелец здания — бизнесмен, живущий за границей. Его имя остается неизвестным, хотя обращения в различные инстанции продолжаются. Люди недоумевают: почему при продаже памятника архитектуры не было выдвинуто обязательное условие о его реставрации? И почему государство, наблюдая за постепенным разрушением, не предпринимает шагов к изъятию объекта у бездействующего владельца?
Баня «Фантазия» была введена в эксплуатацию в 1897 году. Ее мраморные стены и полы украшали лепные орнаменты, изображения ангелов и древнегреческих богов. Внутри находились лечебные комнаты, мраморные ванны, бронзовые краны и фонтан с подсветкой — техническое чудо конца XIX века.
Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года, баня внесена в список памятников истории и культуры местного значения. Даже в советские годы «Фантазия» сохранялась как дань уважения к прошлому Баку. Теперь же, если ничего не предпринять, этот архитектурный шедевр может исчезнуть без следа уже в самое ближайшее время.
В Госслужбе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры журналистам haqqin.az сообщили, что баня «Фантазия» действительно зарегистрирована как памятник истории и находится в частной собственности. А ее реставрация, как подчеркнули в ведомстве, возможна только с согласия службы.
А пока здание продолжает разрушаться — день за днем, камень за камнем. Сквозь трещины мрамора, которым облицован фронтон «Фантазии», проступает не только сырость, но и нескрываемое равнодушие городских властей. И если город не вспомнит о своем прошлом сегодня, завтра вспоминать будет уже не о чем.