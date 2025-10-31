USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Умирающая «Фантазия»

Баку, которого нет
Ульвия Худиева, собкор. Фото: Али Султанов
11:06 732

В самом сердце Баку, на пересечении улиц Диляры Алиевой, Видади и Ислама Сафарли, тихо умирает один из самых красивых памятников городской архитектуры — баня «Фантазия». Это было первое в Баку здание, снабженное электричеством и спроектированное в рамках коммерческого проекта знаменитым архитектором немецкого происхождения Николаем фон дер Нонне.

Сегодня оно стоит заколоченным, покрытым пылью и забвением. Витражные окна разбиты и прикрыты досками, крыша заросла дикой растительностью. Мраморный фасад, некогда сиявший декоративными узорами, осыпается, а скульптура льва на фронтоне — один из символов здания — теперь возвышается над грудами мусора. Туристы останавливаются, озадаченно разглядывают руины и проходят мимо.

В ответ на многочисленные обращения жителей редакция haqqin.az попыталась выяснить, что происходит с баней «Фантазия», официально признанной памятником истории и архитектуры. Как оказалось, здание давно продано частному владельцу, однако его благоустройством уже много лет никто не занимается.

Правда, два-три года назад территорию вокруг бани обнесли забором и начали подготовку к реставрации. Казалось, вот-вот памятник обретет новую жизнь. Но вскоре металлические ограждения сняли, техника исчезла, а на старую дверь вновь повесили ржавый замок.

Местные жители вспоминают, что некогда фасад «Фантазии» украшали лепные узоры и фрески, изображавшие мифологических персонажей. Теперь от них остались лишь фрагменты, едва различимые под слоями пыли. Под обветшавшей табличкой о статусе памятника валяются пластиковые бутылки и окурки.

60-летний житель района Сахиб Мамедов признается, что не может спокойно смотреть на разруху. Время от времени он убирает мусор под скульптурами, чтобы туристы не видели, как город «заботится» о своем прошлом. «Эта баня когда-то была гордостью Баку, — вспоминает Сахиб, — а теперь все больше напоминает заброшенный подвал».

По словам жителей, владелец здания — бизнесмен, живущий за границей. Его имя остается неизвестным, хотя обращения в различные инстанции продолжаются. Люди недоумевают: почему при продаже памятника архитектуры не было выдвинуто обязательное условие о его реставрации? И почему государство, наблюдая за постепенным разрушением, не предпринимает шагов к изъятию объекта у бездействующего владельца?

Баня «Фантазия» была введена в эксплуатацию в 1897 году. Ее мраморные стены и полы украшали лепные орнаменты, изображения ангелов и древнегреческих богов. Внутри находились лечебные комнаты, мраморные ванны, бронзовые краны и фонтан с подсветкой — техническое чудо конца XIX века.

Согласно постановлению Кабинета Министров Азербайджанской Республики №132 от 2 августа 2001 года, баня внесена в список памятников истории и культуры местного значения. Даже в советские годы «Фантазия» сохранялась как дань уважения к прошлому Баку. Теперь же, если ничего не предпринять, этот архитектурный шедевр может исчезнуть без следа уже в самое ближайшее время.

В Госслужбе по охране, развитию и реставрации культурного наследия при Министерстве культуры журналистам haqqin.az сообщили, что баня «Фантазия» действительно зарегистрирована как памятник истории и находится в частной собственности. А ее реставрация, как подчеркнули в ведомстве, возможна только с согласия службы.

А пока здание продолжает разрушаться — день за днем, камень за камнем. Сквозь трещины мрамора, которым облицован фронтон «Фантазии», проступает не только сырость, но и нескрываемое равнодушие городских властей. И если город не вспомнит о своем прошлом сегодня, завтра вспоминать будет уже не о чем.

Читайте по теме

У жителей улицы Азиза Мирахмедова отобрали и воздух наш спецреп; все еще актуально
24 октября 2025, 10:21 3702
«Потемкинские деревни» в центре Баку наш спецреп
22 октября 2025, 23:20 9129
Ящур устроил падеж в Азербайджане поговорим о наших проблемах; все еще актуально
24 октября 2025, 23:27 8864
В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2259
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1753
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3100
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3744
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4712
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4951
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3406
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5486
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13514
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4011
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489

ЭТО ВАЖНО

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2259
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1753
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3100
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3744
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4712
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4951
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3406
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5486
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13514
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4011
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7489
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться