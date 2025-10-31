Умирающая «Фантазия»

В самом сердце Баку, на пересечении улиц Диляры Алиевой, Видади и Ислама Сафарли, тихо умирает один из самых красивых памятников городской архитектуры — баня «Фантазия». Это было первое в Баку здание, снабженное электричеством и спроектированное в рамках коммерческого проекта знаменитым архитектором немецкого происхождения Николаем фон дер Нонне. Сегодня оно стоит заколоченным, покрытым пылью и забвением. Витражные окна разбиты и прикрыты досками, крыша заросла дикой растительностью. Мраморный фасад, некогда сиявший декоративными узорами, осыпается, а скульптура льва на фронтоне — один из символов здания — теперь возвышается над грудами мусора. Туристы останавливаются, озадаченно разглядывают руины и проходят мимо.

В ответ на многочисленные обращения жителей редакция haqqin.az попыталась выяснить, что происходит с баней «Фантазия», официально признанной памятником истории и архитектуры. Как оказалось, здание давно продано частному владельцу, однако его благоустройством уже много лет никто не занимается. Правда, два-три года назад территорию вокруг бани обнесли забором и начали подготовку к реставрации. Казалось, вот-вот памятник обретет новую жизнь. Но вскоре металлические ограждения сняли, техника исчезла, а на старую дверь вновь повесили ржавый замок. Местные жители вспоминают, что некогда фасад «Фантазии» украшали лепные узоры и фрески, изображавшие мифологических персонажей. Теперь от них остались лишь фрагменты, едва различимые под слоями пыли. Под обветшавшей табличкой о статусе памятника валяются пластиковые бутылки и окурки.

60-летний житель района Сахиб Мамедов признается, что не может спокойно смотреть на разруху. Время от времени он убирает мусор под скульптурами, чтобы туристы не видели, как город «заботится» о своем прошлом. «Эта баня когда-то была гордостью Баку, — вспоминает Сахиб, — а теперь все больше напоминает заброшенный подвал». По словам жителей, владелец здания — бизнесмен, живущий за границей. Его имя остается неизвестным, хотя обращения в различные инстанции продолжаются. Люди недоумевают: почему при продаже памятника архитектуры не было выдвинуто обязательное условие о его реставрации? И почему государство, наблюдая за постепенным разрушением, не предпринимает шагов к изъятию объекта у бездействующего владельца? Баня «Фантазия» была введена в эксплуатацию в 1897 году. Ее мраморные стены и полы украшали лепные орнаменты, изображения ангелов и древнегреческих богов. Внутри находились лечебные комнаты, мраморные ванны, бронзовые краны и фонтан с подсветкой — техническое чудо конца XIX века.