США заподозрили Израиль

Секретный доклад Госдепартамента США указывает на сотни возможных нарушений прав человека израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации газеты, доклад содержит сведения о сотнях возможных нарушений прав человека израильскими военными, расследование которых может занять годы. Издание отмечает, что это первый документ, в котором США «признают масштаб операций Израиля в Газе», подпадающих под действие закона Лихи, запрещающего предоставление военной помощи иностранным силам при достоверной информации о грубых нарушениях прав человека.

По данным WP, доклад был подготовлен за несколько дней до вступления в силу 10 октября режима прекращения огня в секторе Газа.

Израиль и палестинское движение ХАМАС 9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали реализацию первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. 13 октября ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки четырех погибших пленных. Израильские власти выразили недовольство тем, что радикалы вернули лишь четыре тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал тела еще 11 израильтян.