Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

США заподозрили Израиль

Секретный доклад Госдепа
Секретный доклад Госдепартамента США указывает на сотни возможных нарушений прав человека израильскими военными в секторе Газа. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По информации газеты, доклад содержит сведения о сотнях возможных нарушений прав человека израильскими военными, расследование которых может занять годы. Издание отмечает, что это первый документ, в котором США «признают масштаб операций Израиля в Газе», подпадающих под действие закона Лихи, запрещающего предоставление военной помощи иностранным силам при достоверной информации о грубых нарушениях прав человека.

По данным WP, доклад был подготовлен за несколько дней до вступления в силу 10 октября режима прекращения огня в секторе Газа.

Израиль и палестинское движение ХАМАС 9 октября при посредничестве Египта, Катара, США и Турции согласовали реализацию первого этапа мирного плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом. Режим прекращения огня в Газе вступил в силу 10 октября. 13 октября ХАМАС освободил 20 оставшихся в живых израильских заложников и передал останки четырех погибших пленных. Израильские власти выразили недовольство тем, что радикалы вернули лишь четыре тела из 28. В последующие дни ХАМАС передал тела еще 11 израильтян.

