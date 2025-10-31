USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Россия целится в ядерные объекты Украины

МАГАТЭ
11:26 185

Рано утром 31 октября МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) получило информацию о военной деятельности в Украине, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты. Об этом сообщает РБК-Украина.

После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети. Команде Хмельницкой АЭС также пришлось находиться в гостинице несколько часов сегодня утром.

«Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют», - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.

Отметим, что семь столпов ядерной безопасности - это семь принципов, которые были сформулированы МАГАТЭ для обеспечения безопасности объектов, связанных с ядерной энергией, в условиях военных конфликтов.

В Баку насмерть сбили известную певицу
В Баку насмерть сбили известную певицу
10:31 2270
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
Стало известно, почему сорвалась встреча Трампа и Путина
10:14 1760
Ортодоксы-евреи не хотят воевать
Ортодоксы-евреи не хотят воевать объектив haqqin.az
02:26 3103
Россия наносит удары по Украине
Россия наносит удары по Украине
02:21 3744
Иран встает на ноги… и готовит удар
Иран встает на ноги… и готовит удар новая страница
02:15 4715
Америка проиграет войну
Америка проиграет войну наш обзор
01:45 4953
Европа готовится к войне
Европа готовится к войне наш обзор
01:37 3406
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема
00:36 5489
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена все еще актуально
30 октября 2025, 15:17 13516
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4011
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников
Эльдар Азизов о перерождении некоторых чиновников все еще актуально
30 октября 2025, 12:38 7491

