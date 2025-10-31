Россия целится в ядерные объекты Украины

После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.

Рано утром 31 октября МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) получило информацию о военной деятельности в Украине, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты. Об этом сообщает РБК-Украина.

Кроме того, команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети. Команде Хмельницкой АЭС также пришлось находиться в гостинице несколько часов сегодня утром.

«Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют», - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Он также вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.

Отметим, что семь столпов ядерной безопасности - это семь принципов, которые были сформулированы МАГАТЭ для обеспечения безопасности объектов, связанных с ядерной энергией, в условиях военных конфликтов.