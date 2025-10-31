Россия целится в ядерные объекты Украины

Рано утром 31 октября МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) получило информацию о военной деятельности в Украине, которая привела к повреждению подстанций, критически важных для ядерной безопасности и защиты. Об этом сообщает РБК-Украина.
После этого команды МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС и Хмельницкой АЭС сообщили, что каждая из электростанций потеряла доступ к одной из своих внешних линий электропередач.
Кроме того, команда МАГАТЭ на Ривненской АЭС сообщила, что станция уменьшила мощность двух из своих четырех блоков по просьбе оператора сети. Команде Хмельницкой АЭС также пришлось находиться в гостинице несколько часов сегодня утром.
«Угрозы для ядерной безопасности остаются вполне реальными и постоянно присутствуют», - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Он также вновь призвал к максимальной военной сдержанности вблизи ядерных установок и полного уважения к семи неотъемлемым столпам ядерной безопасности и защищенности.
Отметим, что семь столпов ядерной безопасности - это семь принципов, которые были сформулированы МАГАТЭ для обеспечения безопасности объектов, связанных с ядерной энергией, в условиях военных конфликтов.