Уволили генерала Бабаяна
Уволили генерала Бабаяна

Уволили генерала Бабаяна

11:25

Командующий войсками полиции Армении Айк Бабаян освобожден с занимаемой должности. Как пишут армянские СМИ, соответствующий указ подписал президент страны Ваагн Хачатрян.

«Указом президента генерал-майор Айк Бабаян освобожден от должности командующего войсками полиции и заместителя начальника полиции», - говорится в указе.

Бабаян занимал эту должность с ноября 2020 года.

По данным СМИ, Бабаян будет назначен руководителем полицейской гвардии, которая будет действовать с 1 ноября этого года. Часть реформ полиции по западным образцам, по которым патрульно-постовая и дорожная полиция были объединены, а полиция разделилась на патрульную (по общей охране правопорядка), уголовную (по борьбе с организованной преступностью), а также полицейскую гвардию. Далее предусмотрено создать и отдел муниципальных полицейских (вместо участковых).

