США готовят удар по военным объектам Венесуэлы

Собеседники газеты добавили, что если президент США Дональд Трамп решит продолжить наносить авиаудары по Венесуэле, это послужит сигналом президенту страны Николасу Мадуро о том, что «пришло время уйти в отставку».

Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с вопросом.

По данным WSJ, американский лидер еще не принял окончательного решения о нанесении наземных ударов. При этом официальные лица США рассказали газете, что потенциальная кампания будет сосредоточена на целях, которые находятся «на стыке наркобанд и режима Мадуро».

По словам одного из источников WSJ, потенциальные цели включают контролируемые военными порты и аэропорты, которые, предположительно, используются для перевозки наркотиков, в том числе военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы.

22 октября The Washington Post сообщала, что Трамп разрешил проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.

Американский лидер говорил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». 24 октября он объявил, что Вашингтон может провести наземную операцию в Венесуэле.