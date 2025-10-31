USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

США готовят удар по военным объектам Венесуэлы

12:51 744

Вашингтон планирует нанести удары по военным объектам в Венесуэле, которые используются для контрабанды наркотиков. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американских чиновников, знакомых с вопросом. 

Собеседники газеты добавили, что если президент США Дональд Трамп решит продолжить наносить авиаудары по Венесуэле, это послужит сигналом президенту страны Николасу Мадуро о том, что «пришло время уйти в отставку».

По данным WSJ, американский лидер еще не принял окончательного решения о нанесении наземных ударов. При этом официальные лица США рассказали газете, что потенциальная кампания будет сосредоточена на целях, которые находятся «на стыке наркобанд и режима Мадуро». 

По словам одного из источников WSJ, потенциальные цели включают контролируемые военными порты и аэропорты, которые, предположительно, используются для перевозки наркотиков, в том числе военно-морские объекты и взлетно-посадочные полосы. 

22 октября The Washington Post сообщала, что Трамп разрешил проведение секретных операций ЦРУ в Венесуэле. Издание отметило, что в Карибском море оказались десятки американских военных кораблей и самолетов, а также тысячи военнослужащих.

Американский лидер говорил, что США недовольны Венесуэлой «по многим причинам, и одна из них – наркотики». 24 октября он объявил, что Вашингтон может провести наземную операцию в Венесуэле.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2877
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6327
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4887
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1775
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1676
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3027
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2043
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3758
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1651
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3521

