Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Россия атаковала Украину секретными ракетами

Россия впервые применила против Украины крылатую ракету 9М729 — секретную разработку, из-за которой президент США Дональд Трамп ранее вышел из соглашения о контроле над ядерными вооружениями с Москвой. Об этом заявил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига, сообщает Reuters.

«Использование Россией запрещенной ракеты INF 9М729 в последние месяцы демонстрирует пренебрежение Путиным к США и дипломатическим усилиям Трампа по прекращению войны против Украины», – отметил Сибига.

Это стало первым подтверждением того, что Россия применила наземную ракету 9М729 в Украине. По словам другого высокопоставленного украинского чиновника, с августа Россия выпустила по Украине 23 такие ракеты. Кроме того, два запуска 9М729 были зафиксированы также в 2022 году.

Украинские чиновники сообщают, что пуски ракеты начались 21 августа — менее чем через неделю после саммита Трампа и Путина на Аляске. Военный источник добавил, что 5 октября 9М729 пролетела более 1200 км, поражая жилой дом в селе Лапаевка Львовской области, где погибли пять человек. Журналисты, изучившие обломки, идентифицировали два фрагмента ракеты, включая трубу с кабелями, как 9М729.

Минобороны России на запрос агентства не ответило.

Reuters отмечает, что ракета 9М729 стала одной из причин выхода США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в 2019 году. Вашингтон заявлял, что ракета нарушает соглашение и способна преодолевать более 500 км — Россия это отрицала. По данным Missile Threat при Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, ракета может нести как ядерную, так и обычную боеголовку и имеет радиус действия до 2500 км.

Белый дом не дал комментариев по конкретным пускам 9М729. Несколько дней назад Трамп поручил военным возобновить испытания ядерного оружия, ссылаясь на аналогичные программы других стран, отмечает агентство.

