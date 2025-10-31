USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией

13:21 1779

У властей Армении нет политических оппонентов, заявил журналистам спикер парламента страны Ален Симонян.

«Есть те, кто сыплет оскорблениями, при этом ничего не предлагают. Что они предложили в последнее время в связи с миром или будущим страны? Помимо членства в союзном государстве Россия-Беларусь? (намек на мэра Гюмри Вардана Гукасяна). Какую политику они предлагают?» - заявил Симонян.

«Что касается тех, кто в тюрьме. Мы еще опоздали. Когда говорили «железный мандат» и народ требовал, чтобы он действовал. То есть те, кто совершал преступления и потом выдвинул кандидатуру, не должны быть наказаны? (намек на Давида Амбарцумяна)», - продолжил спикер.

20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что градоначальник города Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Позже суд арестовал Гукасяна на два месяца.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2884
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6327
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4887
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1780
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1676
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3033
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2043
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3760
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1651
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3525

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2884
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6327
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4887
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1780
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1676
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3033
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2043
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3760
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1651
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3525
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться