Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией

«Есть те, кто сыплет оскорблениями, при этом ничего не предлагают. Что они предложили в последнее время в связи с миром или будущим страны? Помимо членства в союзном государстве Россия-Беларусь? (намек на мэра Гюмри Вардана Гукасяна). Какую политику они предлагают?» - заявил Симонян.

«Что касается тех, кто в тюрьме. Мы еще опоздали. Когда говорили «железный мандат» и народ требовал, чтобы он действовал. То есть те, кто совершал преступления и потом выдвинул кандидатуру, не должны быть наказаны? (намек на Давида Амбарцумяна)», - продолжил спикер.

20 октября силовики провели обыски в мэрии Гюмри. Позже стало известно, что градоначальник города Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. Позже суд арестовал Гукасяна на два месяца.