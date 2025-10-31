USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Черногорцы освободили азербайджанца

13:24 858

Гражданин Азербайджана, задержанный на днях в столице Черногории Подгорице после инцидента с участием граждан Турции, освобожден, сообщает АПА.

Полиция, просмотрев записи с камер наблюдения, установила, что во время инцидента задержанный азербайджанец находился дома.

Ранее в СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями в Черногории. Посольство Азербайджана в Черногории сообщило, что ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2886
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6328
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4889
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1780
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1676
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3033
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2043
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3762
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1651
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3528

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2886
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6328
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4889
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1780
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1676
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3033
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2043
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3762
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1651
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3528
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться