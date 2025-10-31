Черногорцы освободили азербайджанца

Гражданин Азербайджана, задержанный на днях в столице Черногории Подгорице после инцидента с участием граждан Турции, освобожден, сообщает АПА.

Полиция, просмотрев записи с камер наблюдения, установила, что во время инцидента задержанный азербайджанец находился дома.

Ранее в СМИ появились сообщения о конфликте между группой граждан Азербайджана и Турции и местными жителями в Черногории. Посольство Азербайджана в Черногории сообщило, что ведутся соответствующие переговоры с правоохранительными органами Черногории.