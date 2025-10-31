Грузины отправляют Украине генераторы

Правительство Грузии направит в Украину генераторы различных типов на общую сумму 1,5 млн лари (около $553,5 тыс.). Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

«Согласно распоряжению, генераторы различного типа стоимостью 1,5 млн лари для передачи Украине закупит Фонд развития энергетики Грузии», – говорится в сообщении.

В начале 2023 года власти Грузии передали Украине 25 генераторов на общую сумму около $553,5 тыс. Это решение последовало после заявления временного поверенного Украины в Грузии Андрея Касьянова, который отметил, что Киев неоднократно обращался к Тбилиси с просьбой о поставках техники военного или двойного назначения, однако эти запросы оставались без ответа.

Ранее председатель парламентской фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе заявил, что Грузия не может и не будет поставлять Украине вооружение.

«Грузия оказывает полную и абсолютную политическую поддержку Украине. Она также оказывает гуманитарную помощь за гранью своих возможностей, а военную помощь мы не сможем и не будем оказывать», – подчеркнул он.