Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Кого турки считают главной угрозой?

По данным сентябрьского опроса турецкого Института общественных исследований, 63% опрошенных граждан Турции считают, что их стране «угрожает внешняя сила».

Впервые «главным источником угрозы» назван Израиль, опередив США. Это связано с войной в Газе, сирийским конфликтом и позицией США по террористическим курдским формированиям.

Согласно исследованию, которое опубликовала газета Karar, наиболее часто упоминаемой внешней угрозой остаются абстрактные «внешние силы» - их указали 30,4% респондентов. Израиль как прямую угрозу назвали 10%, а США - 4,2%.

В исследовании отмечается, что Израиль воспринимается как «нарушитель международного права». Особенно сильно это мнение распространено среди сторонников правящих и националистических партий, но также заметно выросло и среди электората оппозиции.

В лагере Республиканской народной партии (CHP) число сторонников этой повестки стало почти в три раза больше - 34,7% против 10% в июне.

