Azercell объявил победителей конкурса CyberCell Hackathon

27 октября 2025 года состоялся финал конкурса CyberCell Hackathon, организованного ООО Azercell Telecom совместно с Бакинским инженерным университетом (BMU). Конкурс предоставил молодым талантам возможность продемонстрировать свои знания и навыки в области кибербезопасности и разработать инновационные технологические решения для реальных проблем. На финальном этапе 17 команд представили свои проекты жюри, состоящему из экспертов BMU и Azercell. Проекты оценивались по таким критериям, как инновационность, рыночный и финансовый потенциал, качество кода, техническая устойчивость, уровень кибербезопасности и пользовательский опыт. В итоге были определены три лучшие команды.

Выступая на церемонии закрытия конкурса, Диляра Гусейнова, директор департамента управления человеческим капиталом Azercell, поздравила участников и отметила, что компания постоянно поддерживает развитие молодых специалистов в стране и укрепление человеческого капитала в цифровых сферах посредством организации таких проектов, как CyberCell Hackathon. Директор департамента безопасности компании Фуад Сафаров высоко оценил инновационность представленных решений, подчеркнув их практическую значимость и продуманный подход в области кибербезопасности. Проректор по науке и инновациям BMU Агаси Маликов отметил, что подобные инициативы способствуют развитию инновационного мышления и навыков командной работы у молодежи, и заявил, что университет продолжит поддержку в этом направлении.