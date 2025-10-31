USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Azercell объявил победителей конкурса CyberCell Hackathon

13:52 253

27 октября 2025 года состоялся финал конкурса CyberCell Hackathon, организованного ООО Azercell Telecom совместно с Бакинским инженерным университетом (BMU). Конкурс предоставил молодым талантам возможность продемонстрировать свои знания и навыки в области кибербезопасности и разработать инновационные технологические решения для реальных проблем.

На финальном этапе 17 команд представили свои проекты жюри, состоящему из экспертов BMU и Azercell. Проекты оценивались по таким критериям, как инновационность, рыночный и финансовый потенциал, качество кода, техническая устойчивость, уровень кибербезопасности и пользовательский опыт. В итоге были определены три лучшие команды.

Выступая на церемонии закрытия конкурса, Диляра Гусейнова, директор департамента управления человеческим капиталом Azercell, поздравила участников и отметила, что компания постоянно поддерживает развитие молодых специалистов в стране и укрепление человеческого капитала в цифровых сферах посредством организации таких проектов, как CyberCell Hackathon.

Директор департамента безопасности компании Фуад Сафаров высоко оценил инновационность представленных решений, подчеркнув их практическую значимость и продуманный подход в области кибербезопасности.

Проректор по науке и инновациям BMU Агаси Маликов отметил, что подобные инициативы способствуют развитию инновационного мышления и навыков командной работы у молодежи, и заявил, что университет продолжит поддержку в этом направлении.

Первое место занял проект Reportcell. Эта система дает пользователям возможность оценивать достоверность входящих звонков в режиме реального времени, обеспечивая защиту от телефонных мошенников и голосовых дипфейков.

Второе место заняла платформа кибербезопасности Z-SIFR, которая оперативно выявляет киберинциденты и преобразует сложные данные в точные и понятные отчеты для юридических и аналитических целей.

Третье место заняла платформа S.W.I.S.S. Это решение на основе искусственного интеллекта выявляет кибератаки в режиме реального времени, анализирует пользовательские данные и обеспечивает предиктивную защиту, адаптированную под потребности пользователей.

Команды, ставшие победителями CyberCell Hackathon, получили денежные призы в размере 4000, 3000 и 2000 манатов соответственно.

Azercell поздравляет победителей и желает им дальнейших успехов!

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2892
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6330
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4894
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1780
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1679
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3037
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2043
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3763
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1653
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3532
