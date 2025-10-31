В Баку выставка-презентация «Пути к Великому возвращению»

Затем в выставочном зале были продемонстрированы видеоролики, снятые в Карабах е и Восточном Зангезуре в рамках информационно-пропагандистской, разъяснительной и агитационной деятельности, проводимой госкомитетом по возвращению вынужденных переселенцев в заново отстроенные населенные пункты на основе «Первой государственной программы по Великому возвращению».

Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев провел в бакинском выставочном зале «Галерея-1969» выставку-презентацию «Пути к Великому возвращению». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Он отметил, что Ильхам Алиев выполнил все обещания, данные народу при избрании президентом Азербайджана. Именно по его инициативе вынужденные переселенцы были в короткие сроки переселены из палаточных лагерей, вагончиков и других непригодных для проживания мест в современные поселки, и что 300 тысяч человек из этой категории обеспечены новыми домами и квартирами.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя Милли Меджлиса Азербайджана академик Рафаэль Гусейнов отметил, что в Азербайджане беженцам и вынужденным переселенцам всегда уделялись внимание и забота, президент Ильхам Алиев успешно продолжает политику, начатую в этой области великим лидером Гейдаром Алиевым. Подчеркнув, что фундамент нынешних достижений Азербайджана был заложен Гейдаром Алиевым в период строительства независимого государства, спикер отметил такие из них, как прекращение огня в Первой Карабах ской войне, подписание «Контракта века», формирование современной азербайджанской армии, проведение кардинальных реформ во всех сферах, в том числе работу для решения проблем беженцев и вынужденных переселенцев.

Подчеркнув важность пропаганды великих заслуг общенационального лидера Гейдара Алиева перед азербайджанским народом и национальной государственностью для нынешнего и будущих поколений и напомнив, что достижения Азербайджана, осуществленные под руководством президента Ильхама Алиева, в том числе Великая Победа и начавшееся в результате нее «Великое возвращение», в настоящее время находятся в центре внимания всего мира, председатель госкомитета Ровшан Рзаев проинформировал участников о выставке-презентации, отметил, что подобные мероприятия организуются в рамках «Первой государственной программы по Великому возвращению».

Благодаря военно-политической решимости главы азербайджанского государства и мужеству доблестной азербайджанской армии освобождение земель Азербайджана от оккупации создало условия для возвращения вынужденных переселенцев в родные края. «Великое возвращение», начавшееся после Великой Победы, в настоящее время успешно продолжается, возрожденные города и села Карабаха и Восточного Зангезура обретают своих постоянных жителей.

Было отмечено, что первый вице-президент Мехрибан Алиева также оказывает действенную поддержку беженцам и вынужденным переселенцам. Процесс «Великого возвращения», начавшийся после исторической Победы и продолжающийся уже пятый год, также является ярким выражением не имеющей аналогов в мире политики азербайджанского государства в отношении бывших вынужденных переселенцев. Для безопасного, достойного и устойчивого возвращения граждан, которые долгие годы жили в изгнании, реализуются системные меры.

Академик также добавил, что «Великое возвращение», осуществляемое в соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, – это не только возвращение людей на родную землю, но и возвращение к исторической правде и духовным истокам.

В рамках мероприятия также был представлен видеоролик «Пути к Великому возвращению». В видеоролике отражено возрождение жизни на освобожденных землях.

Выступая на выставке-презентации, Рафик Багиров выразил благодарность госкомитету за внимание к его творчеству и организацию выставки. От имени госкомитета известному фотографу было вручено благодарственное письмо.

Среди фотографий, сделанных Рафиком Багировым в 1990-х годах во время встречи Великого лидера Гейдара Алиева с вынужденными переселенцами из Джебраила, наибольшее внимание на выстаке привлекла фотография, на которой запечатлены Гейдар Алиев и маленькая девочка - Сяма Мамедова.

Выступая на мероприятии, бывшая вынужденная переселенка из Джебраильского района Сяма Мамедова подчеркнула, что несмотря на то, что в то время она была еще ребенком, она не забыла боли тех лет и что Великий лидер всегда проявлял внимание и заботу к вынужденным переселенцам.

«Мы всегда чувствовали чуткое и заботливое отношение Гейдара Алиева к вынужденным переселенцам. Наша фотография, представленная на сегодняшнем мероприятии, – яркий пример моих слов. Слава Богу, благодаря мудрому руководству нашего президента и решимости армии наши земли освобождены от оккупации. Мы вернули себе свою родину – наш Джебраил», - сказала Сяма Мамедова.

На мероприятии также выступили заместитель главы Исполнительной власти Шушинского района, бывшая вынужденная переселенка Вюсаля Фаталиева и бывший вынужденный переселенец из Агдамского района, писатель-публицист Тахмасиб Новрузов. Выступавшие подчеркнули, что «Великое возвращение» – это яркое проявление национальной солидарности, любви к Родине и духа возрождения. Они вспоминали родные края, где провели детство и юность, говорили о большой радости и счастье, которые им подарило воссоединение с этими краями.

В мероприятии приняли участие сотрудники специальных представительств президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, деятели культуры и искусства, члены Общественного совета при Государственном комитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев и другие гости. В заключение участники мероприятия сделали памятную фотографию.