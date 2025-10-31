Ликвидирован второй по значимости лидер талибов Пакистана

Пакистанские войска ликвидировали заместителя главы движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП) Кари Амджада – второго по значимости лидера талибов Пакистана. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, в результате разведывательной операции в районе Баджур провинции Хайбер-Пахтунхва был убит замглавы ТТП, «теневой» министр обороны и член совета руководителей организации Кари Амджад, известный также как Муфти Музахим.

Сообщается, что его последнее публичное появление было зафиксировано 17 октября 2025 года в Баджуре.

В ноябре 2022 года Музахим был включен Госдепартаментом США в список специально обозначенных глобальных террористов. Уничтожение лидера ТТП стало серьезным ударом по структурам организации в регионе, отмечают пакистанские медиа.