USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Ликвидирован второй по значимости лидер талибов Пакистана

14:04 564

Пакистанские войска ликвидировали заместителя главы движения «Техрик-е Талибан Пакистан» (ТТП) Кари Амджада – второго по значимости лидера талибов Пакистана. Об этом сообщают местные СМИ.

Согласно информации, в результате разведывательной операции в районе Баджур провинции Хайбер-Пахтунхва был убит замглавы ТТП, «теневой» министр обороны и член совета руководителей организации Кари Амджад, известный также как Муфти Музахим.

Сообщается, что его последнее публичное появление было зафиксировано 17 октября 2025 года в Баджуре.

В ноябре 2022 года Музахим был включен Госдепартаментом США в список специально обозначенных глобальных террористов. Уничтожение лидера ТТП стало серьезным ударом по структурам организации в регионе, отмечают пакистанские медиа.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2896
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6332
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4897
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1781
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1680
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3041
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2045
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3764
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1653
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3534

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2896
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6332
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4897
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1781
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1680
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3041
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2045
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3764
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1653
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3534
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться