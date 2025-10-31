USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем

Руслан Баширли, спецкор, Анкара
14:04 2153

Гражданин Азербайджана Али Гюльмалызаде, которого турецкие власти обвиняют в организации убийства известного адвоката Сердара Октема, был арестован в Москве 23 октября, пишут турецкие СМИ. По данным источников, задержание произошло в одном из ресторанов, где Гюльмалызаде обедал в компании большой группы людей.

Во время обыска полиция изъяла оружие, которое, по собственному признанию задержанного, принадлежало ему и его спутникам. Гюльмалызаде, известный в криминальной группировке «Далтоны» под прозвищем Алиджан Чакыр, подозревается в планировании убийства Октема, члена ультраправой Партии националистического движения (MHP) и бывшего адвоката, связанного с делом об убийстве бывшего лидера молодежной организации националистов «Улкю Оджаклары» Синана Атеша.

Октем ранее провел около двух лет в тюрьме по этому делу, но был освобожден. Убийство адвоката произошло 6 октября в стамбульском районе Шишли, недалеко от кладбища Зинджирликую. В результате вооруженного нападения он был убит.

По делу арестованы девять подозреваемых, включая двух несовершеннолетних, а в отношении четырех других применена мера пресечения в виде судебного надзора. Согласно показаниям подозреваемых, нападение было спланировано Гюльмалызаде.

Один из них, 23-летний С.О. (имя условное), заявил на допросе, что является членом «Далтонов» и связывался с Гюльмалызаде через FaceTime. «Он угрожал убить мою семью, поэтому я вынужден был согласиться на предложение Алиджана Чакыра (Али Гюльмалызаде). Он прислал нам адрес и фото человека, на которого нужно напасть. Когда машина Сердара Октема приблизилась, мы открыли огонь», — сказал С.О.

По его словам, после убийства нападавшие скрылись в районе Арнавуткёй, а Гюльмалызаде во время видеозвонка кричал: «Месть свершилась, месть за Джанера свершилась». Другие подозреваемые подтвердили, что Гюльмалызаде является лидером криминальной группировки «Далтоны» и что приказ об убийстве Октема исходил от него.

Турецкие СМИ, ссылаясь на источники в следствии, сообщают, что мотивом убийства могло стать то, что Октем оказывал юридическую помощь соперничающей группировке «Касперы» в некоторых судебных делах, что привело к вражде с «Далтонами». В настоящее время между Турцией и Россией начаты юридические процедуры по экстрадиции Гюльмалызаде.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2899
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6335
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4897
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1783
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1681
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3041
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2046
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3764
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1653
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3535

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2899
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6335
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4897
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1783
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1681
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3041
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2046
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3764
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1653
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3535
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться