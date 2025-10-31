В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем

Гражданин Азербайджана Али Гюльмалызаде, которого турецкие власти обвиняют в организации убийства известного адвоката Сердара Октема, был арестован в Москве 23 октября, пишут турецкие СМИ. По данным источников, задержание произошло в одном из ресторанов, где Гюльмалызаде обедал в компании большой группы людей.

Во время обыска полиция изъяла оружие, которое, по собственному признанию задержанного, принадлежало ему и его спутникам. Гюльмалызаде, известный в криминальной группировке «Далтоны» под прозвищем Алиджан Чакыр, подозревается в планировании убийства Октема, члена ультраправой Партии националистического движения (MHP) и бывшего адвоката, связанного с делом об убийстве бывшего лидера молодежной организации националистов «Улкю Оджаклары» Синана Атеша.

Октем ранее провел около двух лет в тюрьме по этому делу, но был освобожден. Убийство адвоката произошло 6 октября в стамбульском районе Шишли, недалеко от кладбища Зинджирликую. В результате вооруженного нападения он был убит.

По делу арестованы девять подозреваемых, включая двух несовершеннолетних, а в отношении четырех других применена мера пресечения в виде судебного надзора. Согласно показаниям подозреваемых, нападение было спланировано Гюльмалызаде.

Один из них, 23-летний С.О. (имя условное), заявил на допросе, что является членом «Далтонов» и связывался с Гюльмалызаде через FaceTime. «Он угрожал убить мою семью, поэтому я вынужден был согласиться на предложение Алиджана Чакыра (Али Гюльмалызаде). Он прислал нам адрес и фото человека, на которого нужно напасть. Когда машина Сердара Октема приблизилась, мы открыли огонь», — сказал С.О.

По его словам, после убийства нападавшие скрылись в районе Арнавуткёй, а Гюльмалызаде во время видеозвонка кричал: «Месть свершилась, месть за Джанера свершилась». Другие подозреваемые подтвердили, что Гюльмалызаде является лидером криминальной группировки «Далтоны» и что приказ об убийстве Октема исходил от него.

Турецкие СМИ, ссылаясь на источники в следствии, сообщают, что мотивом убийства могло стать то, что Октем оказывал юридическую помощь соперничающей группировке «Касперы» в некоторых судебных делах, что привело к вражде с «Далтонами». В настоящее время между Турцией и Россией начаты юридические процедуры по экстрадиции Гюльмалызаде.