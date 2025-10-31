В Израиле фестиваль кино и культуры Ирана

Как передает Israelhayom.co.il, фестиваль, который состоится 24–25 ноября, организует Дана Самах, деятель культуры и предприниматель из Негева, при поддержке муниципалитета Сдерота. Фестиваль пройдет под названием «Новруз». «В мире, где сталкиваются угрозы и оружие, культура напоминает нам о существовании другого языка — языка эмоций, красоты и человеческих связей», — говорит Самах. Она надеется, что фестиваль откроет путь для диалога через искусство, кино и музыку.

В то время как напряженность между Израилем и Ираном находится на пике, в израильском городе Сдерот впервые пройдет фестиваль иранского кино и культуры.

Фестиваль уже привлек внимание иранских СМИ, некоторые его мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на странице фестиваля в Facebook, чтобы иранские зрители тоже могли смотреть и комментировать в режиме реального времени.

«Важно, чтобы иранская публика также осознавала наш интерес к культуре и создаваемому ею кино. Если хотя бы один иранский зритель включит трансляцию и увидит, как мы говорим с любовью, мы уже сделаем что-то важное», — добавляет Самах.

Фестиваль откроется выступлением ансамбля Itay Armon, сочетающего традиционную персидскую музыку с современными мелодиями. После этого состоится церемония открытия, в которой примет участие мэр Сдерота Алон Давиди, персидского происхождения, а также артисты, деятели культуры, иностранные дипломаты и гости. В программе вечера – показ фильма «Читая Лолиту» и выступление Хези Паньяна, который исполнит персидские мелодии.

Фестиваль завершится показом фильма «Агент» режиссера Асгара Фархади.