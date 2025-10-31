Закир Гасанов на заседании министров СНГ

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в рамках визита Закир Гасанов и военное руководство других стран-участниц посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем на заседании в Алматы было обсуждено текущее военное сотрудничество и предстоящие задачи. Заседание завершилось подписанием итоговых документов.