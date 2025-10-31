USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Закир Гасанов на заседании министров СНГ

14:29 388

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов находится с рабочим визитом в Казахстане для участия в заседании Совета министров обороны Содружества Независимых Государств.

Как сообщили в Минобороны Азербайджана, в рамках визита Закир Гасанов и военное руководство других стран-участниц посетили парк имени 28 гвардейцев-панфиловцев и возложили венок к мемориалу «Вечный огонь».

Затем на заседании в Алматы было обсуждено текущее военное сотрудничество и предстоящие задачи. Заседание завершилось подписанием итоговых документов.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2906
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6336
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4897
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1785
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1681
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3041
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2046
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3536

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2906
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6336
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4897
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1785
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1681
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3041
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2046
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3536
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться