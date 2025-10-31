USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Что обсудили Байрамов и Сийярто в Самарканде?

14:26 299

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в Самарканде с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопросы энергобезопасности и проект прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве АР.

Байрамов подчеркнул, что политический диалог между Баку и Будапештом, взаимные визиты и консультации способствуют укреплению двустороннего партнерства.

Стороны обсудили сотрудничество в экономике, торговле, инвестициях, энергетике, возобновляемых источниках энергии, гуманитарной сфере, образовании и культуре. Особое внимание было уделено работе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как инструменту для расширения связей.

Министры отметили, что развитие возобновляемой энергетики и реализация проекта подводного электрокабеля через Черное море Black Sea Energy остаются важными направлениями стратегического партнерства.

Байрамов поблагодарил венгерскую сторону за помощь в восстановлении освобожденных территорий.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес для Баку и Будапешта.

Отметим, что запуск энергетического коридора «Каспий — Черное море — Европа» (Black Sea Energy), объединяющего Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, запланирован на 2032 год.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2909
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6337
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4899
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1787
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1681
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3042
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2046
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3539

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2909
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6337
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4899
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1787
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1681
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3042
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2046
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3539
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться