Что обсудили Байрамов и Сийярто в Самарканде?

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов обсудил в Самарканде с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто вопросы энергобезопасности и проект прокладки подводного электрокабеля по дну Черного моря. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве АР.

Байрамов подчеркнул, что политический диалог между Баку и Будапештом, взаимные визиты и консультации способствуют укреплению двустороннего партнерства.

Стороны обсудили сотрудничество в экономике, торговле, инвестициях, энергетике, возобновляемых источниках энергии, гуманитарной сфере, образовании и культуре. Особое внимание было уделено работе совместной межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству как инструменту для расширения связей.

Министры отметили, что развитие возобновляемой энергетики и реализация проекта подводного электрокабеля через Черное море Black Sea Energy остаются важными направлениями стратегического партнерства.

Байрамов поблагодарил венгерскую сторону за помощь в восстановлении освобожденных территорий.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и другим темам, представляющим взаимный интерес для Баку и Будапешта.

Отметим, что запуск энергетического коридора «Каспий — Черное море — Европа» (Black Sea Energy), объединяющего Азербайджан, Грузию, Румынию и Венгрию, запланирован на 2032 год.