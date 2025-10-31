Лукашенко в ударе

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время визита в Березинский биосферный заповедник заявил, что скоро Европа будет платить стране за чистый воздух, формируемый за счет сохраненных белорусских лесов и болот. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Это — будущее, мы это должны сберечь. И настанет то время, когда эта вонючая Европа будет нам платить за то, что мы бережем доставшееся нам от Бога», — сказал президент.

Лукашенко подчеркнул, что «в странах ЕС подобных природных ресурсов почти нет, а ветер уносит из Беларуси чистый воздух на европейскую территорию».

«Вместо того чтобы платить за это, они пытаются нас душить санкциями. Это пройдет, уже проходит. Думаю, недалек тот час, когда они будут платить нам за это», — заявил белорусский лидер.