Министр здравоохранения Украины высоко оценил деятельность АМУ

Ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли принял находящуюся в Азербайджане с рабочим визитом делегацию во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

Приветствуя гостей, профессор Герай Герайбейли подчеркнул высокий уровень дружбы и сотрудничества, сложившихся на государственном уровне между Азербайджаном и Украиной. Он отметил значимость развития взаимодействия между двумя странами в области здравоохранения и медицинского образования.

Ректор ознакомил участников встречи с деятельностью АМУ, азербайджанской системой обучения в соответствии с международными стандартами, проводимыми реформами, современными направлениями научно-исследовательской деятельности и работой в области расширения международных отношений университета. Герай Герайбейли также проинформировал о меморандумах о сотрудничестве, подписанных между АМУ и Национальным медицинским университетом Украины имени Богомольца, Харьковским национальным медицинским университетом и другими престижными учреждениями.

Рассказывая о самоотверженности и профессионализме военных врачей Азербайджана в период Второй Карабахской войны, он пожелал украинскому народу скорейшего мира и благополучия.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поблагодарил ректора за теплый прием и рассказал о целях визита. Министр высоко оценил деятельность сотрудников Азербайджанского медицинского университета и их вклад в развитие медицинской науки.

Виктор Ляшко подчеркнул, что дружественные отношения между Украиной и Азербайджаном основаны на принципах взаимного доверия и уважения. Он отметил, что расширение сотрудничества в области здравоохранения, медицинского образования и исследований будет плодотворным для двух стран, будет оказана поддержка совместным инициативам в этом направлении.

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов рассказал об успешных проектах, реализуемых совместно с Минздравом Украины, в частности, по совершенствованию медицинского образования. Он также проинформировал о важной работе, проделанной министерством за прошедшие годы, и реформах в области здравоохранения.

Встреча продолжилась обсуждением совместных проектов, а также новых возможностей сотрудничества и направлений будущего партнерства.