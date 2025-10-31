Министр здравоохранения Украины высоко оценил деятельность АМУ

Ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли принял находящуюся в Азербайджане с рабочим визитом делегацию во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.
Приветствуя гостей, профессор Герай Герайбейли подчеркнул высокий уровень дружбы и сотрудничества, сложившихся на государственном уровне между Азербайджаном и Украиной. Он отметил значимость развития взаимодействия между двумя странами в области здравоохранения и медицинского образования.
Ректор ознакомил участников встречи с деятельностью АМУ, азербайджанской системой обучения в соответствии с международными стандартами, проводимыми реформами, современными направлениями научно-исследовательской деятельности и работой в области расширения международных отношений университета. Герай Герайбейли также проинформировал о меморандумах о сотрудничестве, подписанных между АМУ и Национальным медицинским университетом Украины имени Богомольца, Харьковским национальным медицинским университетом и другими престижными учреждениями.
Рассказывая о самоотверженности и профессионализме военных врачей Азербайджана в период Второй Карабахской войны, он пожелал украинскому народу скорейшего мира и благополучия.
В свою очередь, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поблагодарил ректора за теплый прием и рассказал о целях визита. Министр высоко оценил деятельность сотрудников Азербайджанского медицинского университета и их вклад в развитие медицинской науки.
Виктор Ляшко подчеркнул, что дружественные отношения между Украиной и Азербайджаном основаны на принципах взаимного доверия и уважения. Он отметил, что расширение сотрудничества в области здравоохранения, медицинского образования и исследований будет плодотворным для двух стран, будет оказана поддержка совместным инициативам в этом направлении.
Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов рассказал об успешных проектах, реализуемых совместно с Минздравом Украины, в частности, по совершенствованию медицинского образования. Он также проинформировал о важной работе, проделанной министерством за прошедшие годы, и реформах в области здравоохранения.
Встреча продолжилась обсуждением совместных проектов, а также новых возможностей сотрудничества и направлений будущего партнерства.
Отметим, что в состав делегации вошли посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, председатель Комитета по здравоохранению, медицинской помощи и медицинскому страхованию Верховной Рады Украины, Михаил Радуцкий, заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов, генеральный директор Национального института онкологии Украины Степан Крулко, проректор по научной работе Харьковского национального медицинского университета Оксана Наконечна и исполняющий обязанности гендиректора Национальной детской специальной больницы Украины OKHMATDYT Олександр Урин. С азербайджанской стороны приняли участие проректор по образовательным вопросам АМУ, профессор Анар Агаев, проректор по научной работе, профессор Малахат Султан, проректор по международным отношениям, доцент Орхан Исаев, проректор по общим вопросам Низами Адилов, проректор по экономическим вопросам Ильгар Мехрабов, заведующая Отделом международных отношений, доцент Тора Садыгова, заведующая Отделом по связям с общественностью Гюнель Асланова.