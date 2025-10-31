USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Министр здравоохранения Украины высоко оценил деятельность АМУ

фото
14:56 177

Ректор Азербайджанского медицинского университета (АМУ), профессор Герай Герайбейли принял находящуюся в Азербайджане с рабочим визитом делегацию во главе с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко.

Приветствуя гостей, профессор Герай Герайбейли подчеркнул высокий уровень дружбы и сотрудничества, сложившихся на государственном уровне между Азербайджаном и Украиной. Он отметил значимость развития взаимодействия между двумя странами в области здравоохранения и медицинского образования.

Ректор ознакомил участников встречи с деятельностью АМУ, азербайджанской системой обучения в соответствии с международными стандартами, проводимыми реформами, современными направлениями научно-исследовательской деятельности и работой в области расширения международных отношений университета. Герай Герайбейли также проинформировал о меморандумах о сотрудничестве, подписанных между АМУ и Национальным медицинским университетом Украины имени Богомольца, Харьковским национальным медицинским университетом и другими престижными учреждениями.

Рассказывая о самоотверженности и профессионализме военных врачей Азербайджана в период Второй Карабахской войны, он пожелал украинскому народу скорейшего мира и благополучия.

В свою очередь, министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко поблагодарил ректора за теплый прием и рассказал о целях визита. Министр высоко оценил деятельность сотрудников Азербайджанского медицинского университета и их вклад в развитие медицинской науки.

Виктор Ляшко подчеркнул, что дружественные отношения между Украиной и Азербайджаном основаны на принципах взаимного доверия и уважения. Он отметил, что расширение сотрудничества в области здравоохранения, медицинского образования и исследований будет плодотворным для двух стран, будет оказана поддержка совместным инициативам в этом направлении.

Заместитель министра здравоохранения Надир Зейналов рассказал об успешных проектах, реализуемых совместно с Минздравом Украины, в частности, по совершенствованию медицинского образования. Он также проинформировал о важной работе, проделанной министерством за прошедшие годы, и реформах в области здравоохранения.

Встреча продолжилась обсуждением совместных проектов, а также новых возможностей сотрудничества и направлений будущего партнерства.

Отметим, что в состав делегации вошли посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, председатель Комитета по здравоохранению, медицинской помощи и медицинскому страхованию Верховной Рады Украины, Михаил Радуцкий, заместитель министра здравоохранения Украины Эдем Адаманов, генеральный директор Национального института онкологии Украины Степан Крулко, проректор по научной работе Харьковского национального медицинского университета Оксана Наконечна и исполняющий обязанности гендиректора Национальной детской специальной больницы Украины OKHMATDYT Олександр Урин. С азербайджанской стороны приняли участие проректор по образовательным вопросам АМУ, профессор Анар Агаев, проректор по научной работе, профессор Малахат Султан, проректор по международным отношениям, доцент Орхан Исаев, проректор по общим вопросам Низами Адилов, проректор по экономическим вопросам Ильгар Мехрабов, заведующая Отделом международных отношений, доцент Тора Садыгова, заведующая Отделом по связям с общественностью Гюнель Асланова.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2913
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6338
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4901
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1789
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1683
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3044
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2047
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3544

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2913
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6338
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4901
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1789
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1683
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3044
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2047
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3544
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться