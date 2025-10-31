USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Анар Алиев принял граждан в Нахчыване

15:01 179

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев принял жителей Нахчыванской Автономной Республики в городе Нахчыване. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Перед началом приема сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

В ходе приема граждане обращались по вопросам трудоустройства, инвалидности, жилья, адресной социальной помощи и другим вопросам.

Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, и по результатам приняты меры.

По обращениям с запросами даны разъяснения в соответствии с законодательством.

На основании заявлений граждане были зарегистрированы в программах активного трудоустройства, а также в программах самозанятости.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2915
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6338
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4901
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1789
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1683
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3044
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2047
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3767
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3546

