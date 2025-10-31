Анар Алиев принял граждан в Нахчыване

В ходе приема граждане обращались по вопросам трудоустройства, инвалидности, жилья, адресной социальной помощи и другим вопросам.

Перед началом приема сотрудники Министерства труда и социальной защиты населения посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву.

Министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев принял жителей Нахчыванской Автономной Республики в городе Нахчыване. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Среди обратившихся были члены семей шехидов и участники войны.

Каждое обращение было рассмотрено индивидуально, и по результатам приняты меры.

По обращениям с запросами даны разъяснения в соответствии с законодательством.

На основании заявлений граждане были зарегистрированы в программах активного трудоустройства, а также в программах самозанятости.