Как распределяется наследство в Азербайджане?

Адвокат Эльмар Сулейманов в интервью haqqin.az разъяснил, как именно в Азербайджане распределяется наследство и какие права имеют обязательные наследники. По словам юриста, в стране действует два способа наследования - по завещанию и по закону. Если человек при жизни составил завещание, имущество делится в соответствии с его волей.

Однако закон защищает интересы так называемых обязательных наследников - это близкие родственники, которые получают не менее половины своей законной доли даже в том случае, если их не упомянули в завещании.

«Если завещания нет, имущество делится по закону. В первую очередь наследниками считаются дети, супруг и родители умершего. Они получают имущество поровну. Вторая очередь включает братьев, сестер, дедушек и бабушек, третья - дядей и тетей.

Если наследников нет вовсе, имущество переходит государству. Есть еще один важный нюанс. Имущество, нажитое супругами в браке, делится пополам после смерти одного из них. Половина сразу остается у супруги или супруга, а вторая половина делится между наследниками», - отметил Сулейманов.

Адвокат также напомнил, что отказ от наследства возможен только в письменной форме и через нотариуса, а долги умершего переходят к наследникам лишь в пределах стоимости полученного имущества.

«Наследственные дела - не повод для споров. Это проявление уважения к памяти ушедшего и к закону, поэтому важно знать свои права и вовремя оформить документы», - подчеркнул Сулейманов.