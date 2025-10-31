USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Как распределяется наследство в Азербайджане?

15:05 199

Адвокат Эльмар Сулейманов в интервью haqqin.az разъяснил, как именно в Азербайджане распределяется наследство и какие права имеют обязательные наследники. По словам юриста, в стране действует два способа наследования - по завещанию и по закону. Если человек при жизни составил завещание, имущество делится в соответствии с его волей.

Однако закон защищает интересы так называемых обязательных наследников - это близкие родственники, которые получают не менее половины своей законной доли даже в том случае, если их не упомянули в завещании.

«Если завещания нет, имущество делится по закону. В первую очередь наследниками считаются дети, супруг и родители умершего. Они получают имущество поровну. Вторая очередь включает братьев, сестер, дедушек и бабушек, третья - дядей и тетей.

Если наследников нет вовсе, имущество переходит государству. Есть еще один важный нюанс. Имущество, нажитое супругами в браке, делится пополам после смерти одного из них. Половина сразу остается у супруги или супруга, а вторая половина делится между наследниками», - отметил Сулейманов.

Адвокат также напомнил, что отказ от наследства возможен только в письменной форме и через нотариуса, а долги умершего переходят к наследникам лишь в пределах стоимости полученного имущества.

«Наследственные дела - не повод для споров. Это проявление уважения к памяти ушедшего и к закону, поэтому важно знать свои права и вовремя оформить документы», - подчеркнул Сулейманов.

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2916
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6339
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4901
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1792
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1683
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3045
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2047
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3768
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3547

ЭТО ВАЖНО

Россия атаковала Украину секретными ракетами
Россия атаковала Украину секретными ракетами
13:17 2916
Пшик на высшем уровне
Пшик на высшем уровне главная тема; все еще актуально
00:36 6339
Украина сдаст Покровск?
Украина сдаст Покровск? обновлено 11:47
11:47 4901
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
«Лукойл» может продать все свои зарубежные активы всего за 3 миллиарда долларов
30 октября 2025, 19:05 4243
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
Спикер парламента Армении высмеял идею о «союзном государстве» с Россией
13:21 1792
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
Симонян: Армения с Азербайджаном на одной волне
12:07 1683
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
Армения не дала денег на железную дорогу до Нахчывана
12:32 3045
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
Cуд не пощадил экс-гендиректора Республиканского наркоцентра
12:01 2047
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет
11:06 3768
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
Омбудсмен Черногории о письме Сабины Алиевой
11:45 1654
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам
Песков про перенос саммита в Будапеште: Не верьте газетам обновлено 15:10
15:10 3547
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться