USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Трамп пообещал скорые новости о ядерных испытаниях США

обновлено 20:21
20:21 901

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о вероятности возобновления Америкой подземных ядерных испытаний пообещал, что подробности станут известны в ближайшее время. Об этом передает Reuters.

На этой неделе Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, обладающими соответствующими программами. Он отметил в своей соцсети Truth Social, что процесс начнется незамедлительно. Позднее председатель комитета сената США по разведке Том Коттон уточнил, что речь, скорее всего, идет о небольших подземных контролируемых взрывах.

«Вы очень скоро все узнаете», – подчеркнул президент Соединенных Штатов.

*** 15:32

Ядерные испытания США могут минимизировать вероятность начала конфликта с применением ядерного оружия. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.

«Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление испытаний — очень ответственный подход к этому», — сказал глава Пентагона. По его словам, американский «ядерный арсенал» поможет США «обеспечивать мир посредством силы».

Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав».

Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 275
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1652
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 954
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1782
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2935
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2263
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2313
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 663
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2709
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1578
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы фото, видео
18:40 1181

ЭТО ВАЖНО

Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
Дзюдоист Ислам Рагимов стал чемпионом Европы
20:56 275
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
Украинские «Нептуны» обесточили военные заводы в России
19:54 1652
Освободил, а потом вернулся в Лачин
Освободил, а потом вернулся в Лачин судьба человека, как и судьба поколения
20:09 954
«Красная команда» против государства…
«Красная команда» против государства… горячая тема
19:36 1782
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации
Представитель Азербайджана избрана президентом всемирной ассоциации фото; все еще актуально
16:04 2935
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!»
«Уничтожим шпионов, диверсантов и вредителей до конца!» о вечном
18:49 2263
Экс-главу района арестовали
Экс-главу района арестовали
19:09 2313
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
Асадов и турецкие промышленники обсудили проекты на освобожденных территориях
18:57 663
Вугар Мамедов арестован
Вугар Мамедов арестован
18:57 2709
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s
В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s фото
17:57 1578
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы
Азербайджанский тяжелоатлет Равин Алмамедов стал чемпионом и рекордсменом Европы фото, видео
18:40 1181
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться