Трамп пообещал скорые новости о ядерных испытаниях США

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о вероятности возобновления Америкой подземных ядерных испытаний пообещал, что подробности станут известны в ближайшее время. Об этом передает Reuters.

На этой неделе Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, обладающими соответствующими программами. Он отметил в своей соцсети Truth Social, что процесс начнется незамедлительно. Позднее председатель комитета сената США по разведке Том Коттон уточнил, что речь, скорее всего, идет о небольших подземных контролируемых взрывах.

«Вы очень скоро все узнаете», – подчеркнул президент Соединенных Штатов.