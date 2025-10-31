Трамп пообещал скорые новости о ядерных испытаниях США

Президент США Дональд Трамп в ответ на вопрос о вероятности возобновления Америкой подземных ядерных испытаний пообещал, что подробности станут известны в ближайшее время. Об этом передает Reuters.
На этой неделе Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, обладающими соответствующими программами. Он отметил в своей соцсети Truth Social, что процесс начнется незамедлительно. Позднее председатель комитета сената США по разведке Том Коттон уточнил, что речь, скорее всего, идет о небольших подземных контролируемых взрывах.
«Вы очень скоро все узнаете», – подчеркнул президент Соединенных Штатов.
*** 15:32
Ядерные испытания США могут минимизировать вероятность начала конфликта с применением ядерного оружия. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет, передает ТАСС.
«Президент [США Дональд Трамп] четко дал понять, что нам необходимо иметь надежное средство ядерного сдерживания. Это основа сдерживания. Понимание этого и возобновление испытаний — очень ответственный подход к этому», — сказал глава Пентагона. По его словам, американский «ядерный арсенал» поможет США «обеспечивать мир посредством силы».
Ранее президент США Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав».