Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

В Миннауки обсуждают вопросы дошкольного и общего образования

16:33 354

Министерство науки и образования организовало публичные слушания по обсуждению предложений, связанных с дошкольным и общим образованием в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений Министерства науки и образования, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений, представители высших учебных заведений и научных центров, специалисты в сфере образования, члены общественных организаций, Общественного совета при министерстве, представители педагогической прессы и средств массовой информации.

Как сообщили в министерстве, целью публичных слушаний было обсуждение результатов работ, проводимых в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», и определение приоритетных направлений на последующий период.

Мероприятие началось с презентации деятельности в сфере дошкольного и общего образования, достигнутых результатов и поставленных задач. Затем состоялись дискуссии на темы «Расширение охвата и качества дошкольного образования на основе эффективной модели раннего развития детей» и «Повышение качества общего образования».

Во время обсуждений основное внимание уделялось вопросам повышения охвата, доступности и инклюзивности дошкольного образования, укрепления содержания образования и педагогического потенциала, а также обновления инфраструктуры образовательных учреждений. В ходе дискуссий, состоявшихся в рамках общего образовательного направления, особое внимание было уделено вопросам обновления содержания образования в соответствии с современными требованиями, обеспечению непрерывного и системного профессионального развития педагогов. Кроме того, были выделены такие приоритетные направления, как применение индивидуализированного и инклюзивного подходов в образовательном процессе, формирование образовательной среды в соответствии с возможностями и образовательными потребностями каждого обучающегося.

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле обновлено 18:09
18:09 1289
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
11:06 4810
Нечего забрасывать поезда камнями
Нечего забрасывать поезда камнями фото; обновлено 17:44
17:44 3663
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится обновлено 16:47
16:47 8334
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс? разбираем с Гедрюсом Петкявичюсом; все еще актуально
01:13 7275
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 478
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 825
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1142
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5413
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 633
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора Совместное сообщение Минздрава и Центральной клиники
16:08 1747

