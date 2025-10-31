В Миннауки обсуждают вопросы дошкольного и общего образования

В мероприятии приняли участие руководители и сотрудники структурных подразделений Министерства науки и образования, руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений, представители высших учебных заведений и научных центров, специалисты в сфере образования, члены общественных организаций, Общественного совета при министерстве, представители педагогической прессы и средств массовой информации.

Министерство науки и образования организовало публичные слушания по обсуждению предложений, связанных с дошкольным и общим образованием в рамках подготовки проекта «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2027-2030 годы».

Как сообщили в министерстве, целью публичных слушаний было обсуждение результатов работ, проводимых в рамках «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы», и определение приоритетных направлений на последующий период.

Мероприятие началось с презентации деятельности в сфере дошкольного и общего образования, достигнутых результатов и поставленных задач. Затем состоялись дискуссии на темы «Расширение охвата и качества дошкольного образования на основе эффективной модели раннего развития детей» и «Повышение качества общего образования».

Во время обсуждений основное внимание уделялось вопросам повышения охвата, доступности и инклюзивности дошкольного образования, укрепления содержания образования и педагогического потенциала, а также обновления инфраструктуры образовательных учреждений. В ходе дискуссий, состоявшихся в рамках общего образовательного направления, особое внимание было уделено вопросам обновления содержания образования в соответствии с современными требованиями, обеспечению непрерывного и системного профессионального развития педагогов. Кроме того, были выделены такие приоритетные направления, как применение индивидуализированного и инклюзивного подходов в образовательном процессе, формирование образовательной среды в соответствии с возможностями и образовательными потребностями каждого обучающегося.