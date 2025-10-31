США и Индия стали военными партнерами

Министры обороны США и Индии Пит Хегсет и Раджнатх Сингх заключили крупное оборонное соглашение. Рамочное соглашение об укреплении оборонного партнерства США и Индии, рассчитанное на 10 лет, стороны подписали в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в пятницу, 31 октября. Об этом сообщает DW.

По словам Хегсета, договор является «краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания» и будет способствовать углублению координации, обмена разведданными и технологического сотрудничества между двумя странами.

«Это важный шаг для наших вооруженных сил, дорожная карта для дальнейшего более глубокого и содержательного сотрудничества», - заявил глава Пентагона журналистам после подписания.