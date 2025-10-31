США и Индия стали военными партнерами

USD 1.7000
16:40 542

Министры обороны США и Индии Пит Хегсет и Раджнатх Сингх заключили крупное оборонное соглашение. Рамочное соглашение об укреплении оборонного партнерства США и Индии, рассчитанное на 10 лет, стороны подписали в рамках саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в Малайзии в пятницу, 31 октября. Об этом сообщает DW.

По словам Хегсета, договор является «краеугольным камнем региональной стабильности и сдерживания» и будет способствовать углублению координации, обмена разведданными и технологического сотрудничества между двумя странами.

«Это важный шаг для наших вооруженных сил, дорожная карта для дальнейшего более глубокого и содержательного сотрудничества», - заявил глава Пентагона журналистам после подписания.

В свою очередь индийский министр высоко оценил «плодотворную встречу» с американским коллегой. Он подчеркнул, что соглашение «откроет новую эру» в отношениях между Индией и США в сфере обороны.

Подписанный документ отражает «растущее стратегическое сближение» двух стран и имеет решающее значение для Индо-Тихоокеанского региона, добавил Сингх. 

Напомним, отношения между Индией и США обострились после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 50% на часть индийского экспорта на фоне отказа Нью-Дели прекратить импорт российской нефти. После этого Индия приостановила закупки американской военной техники.

После введения новых пошлин США в отношении российского нефтяного сектора появились сообщения о том, что Индия откажется от дальнейших закупок нефти в РФ. Трамп заявил, что в этом его заверил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

