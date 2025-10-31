USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Дания готовится к войне

16:51 747

Дания усиливает свое военное присутствие в Гренландии из-за опасений возможного столкновения с Россией, пишет Bloomberg.

Среди новых мер — расширение сферы морской обороны на острове, включая патрульные самолеты для мониторинга и борьбы с подводными лодками.

«Мы рассматриваем будущий сценарий угроз, с которым нам придется иметь дело», — заявил глава Объединенного арктического командования Дании в Гренландии Сорен Андерсен.

Новое вооружение России, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у берегов Норвегии — все это усиливает опасения Копенгагена по поводу надвигающейся угрозы, отмечает агентство. В результате в сентябре Дания провела в Гренландии свои самые масштабные учения. При этом если предыдущие были сосредоточены на спасательных операциях и гражданских задачах, то эти были посвящены подготовке к войне, говорится в статье.

Сорен Андерсен, который возглавляет датское командование в Гренландии, описывает Россию как «региональную сверхдержаву в Арктике», поскольку в последние десятилетия Москва построила там свои базы и развернула силы. По его мнению, после окончания войны в Украине Россия может перенаправить ресурсы на север и переориентировать новые оружейные технологии на нужды региона.

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
18:09 1296
Умирающая «Фантазия»
11:06 4812
Нечего забрасывать поезда камнями
17:44 3666
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
16:47 8339
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
01:13 7275
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 480
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 826
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1145
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5418
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 633
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
16:08 1749

