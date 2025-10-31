Дания готовится к войне

Новое вооружение России, ее растущее сотрудничество с Китаем в Беринговом проливе, изменения в активности у берегов Норвегии — все это усиливает опасения Копенгагена по поводу надвигающейся угрозы, отмечает агентство. В результате в сентябре Дания провела в Гренландии свои самые масштабные учения. При этом если предыдущие были сосредоточены на спасательных операциях и гражданских задачах, то эти были посвящены подготовке к войне, говорится в статье.

Сорен Андерсен, который возглавляет датское командование в Гренландии, описывает Россию как «региональную сверхдержаву в Арктике», поскольку в последние десятилетия Москва построила там свои базы и развернула силы. По его мнению, после окончания войны в Украине Россия может перенаправить ресурсы на север и переориентировать новые оружейные технологии на нужды региона.