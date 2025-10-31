За год микромобильность «отвоевала» 12% коротких поездок в центре Баку

Баку переживает период трансформации мобильности. Выбора на данный момент много - это и общественный, и индивидуальный транспорт, к которому мы можем приписать личный автомобиль, такси, велосипед, самокат. А что же лучше для каждого горожанина и для города в целом?
Вот уже год, как в Баку активно распространяется культура микромобильности. Ее стремительное развитие, расширение сети специальных полос для безопасного движения велосипедов и электросамокатов не просто превратились в одно из важных направлений трансформации мобильности, но и существенно изменили облик столицы, став значимой частью городской транспортной экосистемы. Все более отчетливо проявляется понимание, что это не просто дань моде, а альтернативный вид транспорта, особенно для движения на короткие расстояния.
Продолжающаяся работа по расширению сопутствующей инфраструктуры укрепляет позиции микромобильности на фоне быстро растущей популярности: воспринимавшиеся еще несколько лет назад как некий вид развлечения, средства индивидуальной мобильности (СИМ) очень скоро прошли путь от единичных примеров передвижения к статусу полноценного индивидуального транспорта с растущим числом пользователей. Ныне в этом процессе наступил этап дальнейшего развития, расширения сети специальных полос движения и обеспечения их связности. Сейчас Баку уже может похвастаться протяженностью полос микромобильности, превышающей 43 километра, и работа в этом направлении продолжается – специалисты изучают условия на улицах и проспектах, работают над проектами, разрабатывают схемы новых велодорожек. Цель - сделать так, чтобы эти полосы охватили по возможности больше участков города, создавая связанную сеть, в том числе за пределами его центральной части.
Чтобы выяснить частоту использования и среднюю дальность поездок, совершаемых на средствах микромобильности, специалисты Агентства наземного транспорта Азербайджана провели в этом месяце мониторинг с применением специальных компьютерных технологий и передового инструмента - цифрового двойника Баку. Наблюдения обозначили весьма интересные тенденции, которые позволяют уверенно говорить о больших перспективах развития микромобильности.
Итак, при изучении долей использования видов индивидуального транспорта в центральной части Баку - в зонах с действующими полосами микромобильности – выяснилось, что на этой территории начались, но были завершены за ее пределами поездки почти 5,5 миллиона легковых автомобилей (79% от общего числа), свыше 1,2 миллиона такси (18%) и более 207 тысяч средств микромобильности (3%), а в целом по городу количество последних превысило 435 тысяч. Для ясности отметим, что это - поездки не на короткие расстояния (к которым относятся передвижения в среднем до 3–4 километров), а примерно на 5 и более километров, то есть за пределы центральной зоны. А вот поездки, начатые и завершенные в пределах именно этой зоны, распределились следующим образом: на легковых автомобилях – свыше 1 миллиона (69%), на такси – около 334 тысяч (19%), из указанных же более чем 207 тысяч поездок на СИМ в пределах центральной зоны завершены 12%. То есть налицо тенденция, когда растет доля граждан, использующих электросамокаты или велосипеды. Эти на первый взгляд небольшие цифры свидетельствуют об устойчивом смещении приоритетов при совершении коротких поездок, как это происходит в большинстве передовых, цивилизованных странах мира. Естественно, данные показатели по центральной части Баку вырастут после завершения всех работ по созданию и увязке полос микромобильности, которые в ближайшее время окутают практически всю указанную зону.
Напомним, речь идет о статистике, полученной исключительно от операторов проката СИМ, то есть в эти данные не входят поездки, совершенные на личных средствах микромобильности, а их в последнее время тоже немало. Отрадно, что постепенно растет также число граждан, которые предпочитают передвигаться на короткие расстояния на электроскутерах и велосипедах (как арендованных, так и своих), будучи при этом владельцами автомобиля, однако пользуются им только для загородных поездок на выходные. Все это подтверждает эффективность проводимой в последнее время интенсивной работы по развитию инфраструктуры микромобильности, не только создающей комфортные условия для поездок на электросамокатах и велосипедах, но и вносящей вклад в улучшение экологической ситуации. Напомним, в период с сентября 2024 года (когда с запуском службы проката началось ведение статистики) по сентябрь 2025 года включительно в столице было совершено более 3,5 миллиона поездок на средствах микромобильности, при этом покрытое ими расстояние составило без малого около 10 миллионов километров. И наверное, никто не захочет, чтобы на и так перегруженные автомобилями улицы вернулись эти 3,5 миллиона поездок?
Важно отметить и то, что при создании полос микромобильности одной из первоочередных задач является обеспечение безопасности как пользующихся ими лиц, так и других участников движения. Помимо обязательной, соответствующей требованиям международных стандартов атрибутики – соответствующих дорожных знаков, специальных секций на светофорах, горизонтальной разметки, в том числе на пересечениях с другими улицами и наземными пешеходными переходами, - по краям полосы микромобильности устанавливаются защитные барьеры, предотвращающие заезд на них автомобилей. Это рассчитано не только на внимание и ответственность всех участников движения, но и демонстрирует высокий уровень заботы об их здоровье и безопасности. В этом смысле особенно важно напомнить, что за все время существования инфраструктуры микромобильности в азербайджанской столице произошло всего лишь одно ДТП с участием электроскутера, к сожалению, приведшее к смерти управлявшей им девушки, но это стало результатом ее невнимательности и нарушения правил дорожного движения. Для сравнения, в Германии в 2023 году в авариях погибло 22 человека, управлявших электросамокатом, в 2024-м – 27, в Италии в 2023 году погиб 21, в минувшем году – 23 человека, пользовавшихся скутером. В Великобритании жертвами столкновений в 2024 году стали 5 пользователей скутеров. В тематическом отчете Европейского союза по СИМ сообщается, что число смертей в результате аварий с участием электросамокатов очень низкое - на основании имеющихся данных, менее 1% травм, полученных водителями электросамокатов, приводят к летальному исходу.
В целом наличие обширной и связной сети полос микромобильности критически важно для восприятия эффективности таких средств передвижения среди общественности, ведь в центральных районах, где пешеходный поток и автомобильное движение пересекаются часто, выделенные и защищенные полосы для велосипедов и самокатов снижают количество так называемых конфликтных точек, уменьшают риск аварий и делают поездки предсказуемыми.
Напомним, в настоящее время число сдаваемых в аренду велосипедов в республике приближается к 2200, а электросамокатов – около 5000. Работа по наращиванию количества средств микромобильности, так же, как и парковочных мест для них, продолжается (в настоящее время число парковочных пунктов для велосипедов - 302, для электросамокатов - 650).
Учитывая, что погода в Баку нас балует большую часть года, то и самый экономичный, экологичный, быстрый, удобный транспорт - это ваш верный двухколесный друг.