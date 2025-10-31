За год микромобильность «отвоевала» 12% коротких поездок в центре Баку

Баку переживает период трансформации мобильности. Выбора на данный момент много - это и общественный, и индивидуальный транспорт, к которому мы можем приписать личный автомобиль, такси, велосипед, самокат. А что же лучше для каждого горожанина и для города в целом? Вот уже год, как в Баку активно распространяется культура микромобильности. Ее стремительное развитие, расширение сети специальных полос для безопасного движения велосипедов и электросамокатов не просто превратились в одно из важных направлений трансформации мобильности, но и существенно изменили облик столицы, став значимой частью городской транспортной экосистемы. Все более отчетливо проявляется понимание, что это не просто дань моде, а альтернативный вид транспорта, особенно для движения на короткие расстояния.

Продолжающаяся работа по расширению сопутствующей инфраструктуры укрепляет позиции микромобильности на фоне быстро растущей популярности: воспринимавшиеся еще несколько лет назад как некий вид развлечения, средства индивидуальной мобильности (СИМ) очень скоро прошли путь от единичных примеров передвижения к статусу полноценного индивидуального транспорта с растущим числом пользователей. Ныне в этом процессе наступил этап дальнейшего развития, расширения сети специальных полос движения и обеспечения их связности. Сейчас Баку уже может похвастаться протяженностью полос микромобильности, превышающей 43 километра, и работа в этом направлении продолжается – специалисты изучают условия на улицах и проспектах, работают над проектами, разрабатывают схемы новых велодорожек. Цель - сделать так, чтобы эти полосы охватили по возможности больше участков города, создавая связанную сеть, в том числе за пределами его центральной части. Чтобы выяснить частоту использования и среднюю дальность поездок, совершаемых на средствах микромобильности, специалисты Агентства наземного транспорта Азербайджана провели в этом месяце мониторинг с применением специальных компьютерных технологий и передового инструмента - цифрового двойника Баку. Наблюдения обозначили весьма интересные тенденции, которые позволяют уверенно говорить о больших перспективах развития микромобильности.

Итак, при изучении долей использования видов индивидуального транспорта в центральной части Баку - в зонах с действующими полосами микромобильности – выяснилось, что на этой территории начались, но были завершены за ее пределами поездки почти 5,5 миллиона легковых автомобилей (79% от общего числа), свыше 1,2 миллиона такси (18%) и более 207 тысяч средств микромобильности (3%), а в целом по городу количество последних превысило 435 тысяч. Для ясности отметим, что это - поездки не на короткие расстояния (к которым относятся передвижения в среднем до 3–4 километров), а примерно на 5 и более километров, то есть за пределы центральной зоны. А вот поездки, начатые и завершенные в пределах именно этой зоны, распределились следующим образом: на легковых автомобилях – свыше 1 миллиона (69%), на такси – около 334 тысяч (19%), из указанных же более чем 207 тысяч поездок на СИМ в пределах центральной зоны завершены 12%. То есть налицо тенденция, когда растет доля граждан, использующих электросамокаты или велосипеды. Эти на первый взгляд небольшие цифры свидетельствуют об устойчивом смещении приоритетов при совершении коротких поездок, как это происходит в большинстве передовых, цивилизованных странах мира. Естественно, данные показатели по центральной части Баку вырастут после завершения всех работ по созданию и увязке полос микромобильности, которые в ближайшее время окутают практически всю указанную зону. Напомним, речь идет о статистике, полученной исключительно от операторов проката СИМ, то есть в эти данные не входят поездки, совершенные на личных средствах микромобильности, а их в последнее время тоже немало. Отрадно, что постепенно растет также число граждан, которые предпочитают передвигаться на короткие расстояния на электроскутерах и велосипедах (как арендованных, так и своих), будучи при этом владельцами автомобиля, однако пользуются им только для загородных поездок на выходные. Все это подтверждает эффективность проводимой в последнее время интенсивной работы по развитию инфраструктуры микромобильности, не только создающей комфортные условия для поездок на электросамокатах и велосипедах, но и вносящей вклад в улучшение экологической ситуации. Напомним, в период с сентября 2024 года (когда с запуском службы проката началось ведение статистики) по сентябрь 2025 года включительно в столице было совершено более 3,5 миллиона поездок на средствах микромобильности, при этом покрытое ими расстояние составило без малого около 10 миллионов километров. И наверное, никто не захочет, чтобы на и так перегруженные автомобилями улицы вернулись эти 3,5 миллиона поездок?