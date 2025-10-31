Владельцу отеля и всей его семье дали пожизненное

USD 1.7000
Оглашен приговор по делу о пожаре в отеле Grand Kartal, произошедшем в январе 2025 года и повлекшем гибель 78 человек, включая 36 детей, а также ранение 133 человек. Суд приговорил 11 из 32 обвиняемых к пожизненному лишению свободы.

К пожизненному заключению приговорены: владелец отеля Халит Эргюль, его супруга Эмине Мюмтеза Эргюль, дочери Элиф Арас и Джейда Хаджибекиролу, зять и генеральный менеджер отеля Эмир Арас, менеджер отеля Зеки Йылмаз, управляющий отелем Gazelle Ахмет Демир, финансовый менеджер Кадир Оздемир, заместитель мэра Болу Седат Гюленер, пожарный Ирфан Аджар и исполняющий обязанности начальника пожарной службы Кенан Джошкун. Суд отказался смягчить наказание для осужденных.

Председатель Девятой палаты Апелляционного суда Турции Абдуррахман Генчбай, чей сын Йигит Генчбай погиб в пожаре, выступил с заявлением перед зданием суда после оглашения приговора.

Он раскритиковал Министерство туризма и мэрию Болу за бездействие, подчеркнув, что, несмотря на разрешение прокуратуры Болу на расследование в отношении девяти государственных служащих, никаких официальных мер принято не было. Генчбай призвал ведомства отстранить от должности всех чиновников, проходящих по расследованию.

Отмечается, что семьи погибших и их адвокаты требовали привлечь обвиняемых к ответственности по статье «умышленное убийство». Суд квалифицировал действия некоторых фигурантов, включая владельца отеля Халита Эргюля и его супругу Эмине Мюртезаоглу, именно по этой статье и назначил им пожизненное заключение.

В обвинительном заключении прокуратуры для четырех других фигурантов запрошены сроки от 2 до 15 лет лишения свободы по статье «причинение смерти и телесных повреждений по неосторожности». Среди них — генеральный секретарь специальной администрации провинции Болу Сыры Кёстерели, его заместитель Бюнъямин Бал, директор департамента лицензирования и инспекции Йелиз Эрдоган и бывший директор этого департамента Мехмет Озель. Для не находившегося под стражей кухонного работника Энвера Озтюрка прокуратура потребовала оправдания.

Все обвиняемые полностью отвергли предъявленные им обвинения.

