Президент Сирии отругал чиновников

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа с иронией прокомментировал приезд более сотни своих сторонников на бывшую базу повстанцев в провинции Идлиб. Многие из них приехали на встречу на роскошных внедорожниках, сообщает Reuters.
«Я и не знал, что у вас такие высокие зарплаты!» — сказал сирийский лидер.
Затем он резко обратился к собравшимся чиновникам и бизнесменам: «Вы забыли, что вы — сыновья революции? Вас так быстро соблазнили?» — отметил он, увидев множество Cadillac Escalade, Range Rover и Chevrolet Tahoe, припаркованных у входа, отмечает Reuters.
Эта встреча, прошедшая 30 августа в провинции Идлиб, в бывшем штабе аш-Шараа, ранее не освещалась в СМИ. Аш-Шараа выступал в окружении двух высокопоставленных представителей силовых структур.
По словам участников встречи, аш-Шараа потребовал от госслужащих, владеющих дорогими автомобилями, сдать ключи или готовиться к расследованию по факту незаконного обогащения. Некоторые, как отмечается, действительно передали ключи при выходе.