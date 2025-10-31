Президент Сирии отругал чиновников

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа с иронией прокомментировал приезд более сотни своих сторонников на бывшую базу повстанцев в провинции Идлиб. Многие из них приехали на встречу на роскошных внедорожниках, сообщает Reuters.

«Я и не знал, что у вас такие высокие зарплаты!» — сказал сирийский лидер.

Затем он резко обратился к собравшимся чиновникам и бизнесменам: «Вы забыли, что вы — сыновья революции? Вас так быстро соблазнили?» — отметил он, увидев множество Cadillac Escalade, Range Rover и Chevrolet Tahoe, припаркованных у входа, отмечает Reuters.