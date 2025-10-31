USD 1.7000
EUR 1.9672
RUB 2.1247
Подписаться на уведомления
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Новость дня
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Президент Сирии отругал чиновников

17:08 787

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа с иронией прокомментировал приезд более сотни своих сторонников на бывшую базу повстанцев в провинции Идлиб. Многие из них приехали на встречу на роскошных внедорожниках, сообщает Reuters.

«Я и не знал, что у вас такие высокие зарплаты!» — сказал сирийский лидер.

Затем он резко обратился к собравшимся чиновникам и бизнесменам: «Вы забыли, что вы — сыновья революции? Вас так быстро соблазнили?» — отметил он, увидев множество Cadillac Escalade, Range Rover и Chevrolet Tahoe, припаркованных у входа, отмечает Reuters.

Эта встреча, прошедшая 30 августа в провинции Идлиб, в бывшем штабе аш-Шараа, ранее не освещалась в СМИ. Аш-Шараа выступал в окружении двух высокопоставленных представителей силовых структур.

По словам участников встречи, аш-Шараа потребовал от госслужащих, владеющих дорогими автомобилями, сдать ключи или готовиться к расследованию по факту незаконного обогащения. Некоторые, как отмечается, действительно передали ключи при выходе. 

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле обновлено 18:09
18:09 1300
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
11:06 4814
Нечего забрасывать поезда камнями
Нечего забрасывать поезда камнями фото; обновлено 17:44
17:44 3668
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится обновлено 16:47
16:47 8348
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс? разбираем с Гедрюсом Петкявичюсом; все еще актуально
01:13 7275
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 480
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 827
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1146
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5422
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 635
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора Совместное сообщение Минздрава и Центральной клиники
16:08 1751

ЭТО ВАЖНО

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле обновлено 18:09
18:09 1300
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
11:06 4814
Нечего забрасывать поезда камнями
Нечего забрасывать поезда камнями фото; обновлено 17:44
17:44 3668
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится обновлено 16:47
16:47 8348
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс? разбираем с Гедрюсом Петкявичюсом; все еще актуально
01:13 7275
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 480
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 827
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1146
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5422
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 635
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора Совместное сообщение Минздрава и Центральной клиники
16:08 1751
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться