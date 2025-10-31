Большие эмоции в мегалотерее Bakcell – определeн победитель очередного люкс автомобиля!

Большие эмоции в мегалотерее Bakcell! Стал известен четвертый победитель еженедельного тиража – обладатель автомобиля Zeekr 001. Победитель Арзу Гусейнов, выбранный с помощью искусственного интеллекта, сегодня получил ключи от своего нового автомобиля. Напомним, Арзу Гусейнов стал победителем, купив пакет «Шанс» всего за 1 AZN.

Но это только начало! В ближайшие недели еще 9 счастливчиков станут обладателями автомобилей Zeekr 001. Следующий Zeekr 001 может стать твоим! Участвуй в лотерее и не упусти шанс выиграть люкс автомобиль!

Купи пакет «Шанс» прямо сейчас и увеличь свои шансы на выигрыш в 4 раза!

Пакеты «Шанс» :

• Пакет «Шанс» за 1 AZN — 3 шанса → *3#YES

• Пакет «Шанс» за 5 AZN — 25 шансов → *25#YES

В рамках мегалотереи уже 4 человека выиграли Zeekr 001, а 27 участников стали обладателями iPhone 17. Абоненты Bakcell имеют возможность выигрывать iPhone 17 каждый день, Zeekr 001 каждую неделю и Porsche Cayenne в финальном розыгрыше.

Подробнее на lotereya.bakcell.com