Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Лукашенко «слил» Протасевича

17:31 811

Бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был сотрудником разведки Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал он, вспоминая ситуацию с посадкой рейса Ryanair, на котором летел Протасевич.

Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.

Протасевич после задержания в мае 2021 года начал активно сотрудничать с белорусскими властями. Весной 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, затем президент Лукашенко его помиловал.

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле обновлено 18:09
18:09 1308
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
11:06 4816
Нечего забрасывать поезда камнями
Нечего забрасывать поезда камнями фото; обновлено 17:44
17:44 3673
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится обновлено 16:47
16:47 8359
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс? разбираем с Гедрюсом Петкявичюсом; все еще актуально
01:13 7275
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 482
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 832
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1152
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5427
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 636
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора Совместное сообщение Минздрава и Центральной клиники
16:08 1754

