Лукашенко «слил» Протасевича

Бывший главред телеграм-канала Nexta Роман Протасевич был сотрудником разведки Беларуси. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

«Долго рассказывать не буду. Протасевич — это сотрудник нашей разведки. Нам надо было его задерживать?» — сказал он, вспоминая ситуацию с посадкой рейса Ryanair, на котором летел Протасевич.

Nexta освещал и координировал массовые акции протеста, проходившие в Беларуси после выборов президента в августе 2020 года.

Протасевич после задержания в мае 2021 года начал активно сотрудничать с белорусскими властями. Весной 2023 года его приговорили к восьми годам колонии по делу о заговоре с целью захвата власти, затем президент Лукашенко его помиловал.