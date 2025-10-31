Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на форуме TRT World Forum в Стамбуле. В своей речи турецкий лидер подверг резкой критике Израиль и международные институты.

Эрдоган заявил, что Израиль «ищет предлог, чтобы устроить новую резню в Палестине». «Они до сих пор называют Израиль невинной стороной. Ядерное оружие находится у Израиля, бомбы — у Израиля. Израиль – воплощение угнетения», — сказал турецкий лидер.

Он напомнил, что, по его данным, «за последние два года Израиль убил 70 тысяч жителей Газы», а в секторе «почти не осталось ни одного уцелевшего здания». «Школы, больницы, мечети, церкви целенаправленно бомбили. Как он может быть невиновен, если у него есть ядерное оружие и бомбы, и он бьет куда захочет и когда захочет?» — задался риторическим вопросом Эрдоган.

Турецкий президент также обвинил Израиль в использовании «голода в качестве смертоносного оружия против детей» и заявил, что «глобальные институты, ответственные за мир, не предприняли никаких шагов для предотвращения геноцида». По его словам, «даже решения, принимаемые Генассамблеей ООН подавляющим большинством голосов, приносятся в жертву интересам».

Эрдоган резко раскритиковал международные СМИ, заявив, что они «провалили экзамен в Газе», в отличие от «горстки честных медиа и журналистов». Он высоко оценил работу турецкой телерадиокомпании TRT, которая, по его словам, «добилась большого успеха в архивировании досье на виновных».

Касаясь перемирия, турецкий лидер отметил: «При нашей поддержке было достигнуто соглашение между ХАМАС и Израилем. Наши братья в Газе начали вздыхать с облегчением. Мы видим, что ХАМАС действует осмотрительно. Израиль же, кажется, ищет предлог, чтобы начать резню снова». Эрдоган подчеркнул, что «Турция готова сделать все возможное для скорейшего восстановления Газы».

«Я призываю страны, не признавшие Палестину, сделать это. Трудное — это преобразовать, зажечь свечу против тьмы. Мы выбрали не легкий, а трудный путь», — заявил он.

Эрдоган также напомнил о роли Турции в других международных кризисах: «Мы берем на себя инициативу в каждом гуманитарном кризисе. С первого дня войны России и Украины мы взяли на себя ответственность». Он выразил надежду, что «в ближайшем будущем будет найден компромисс между сторонами, что откроет путь для мирного соседства двух народов».

Отметив успехи турецких спецслужб в посредничестве между Пакистаном и Афганистаном, Эрдоган заключил: «Те, кто смотрит на смерть угнетенных в Газе или Афганистане, как на «не нашу проблему», узнают, что все обстоит иначе. Безмолвствующие перед лицом несправедливости становятся соучастниками этой несправедливости».