Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

Эрдоган о компромиссе между Путиным и Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду на то, что в скором времени Россия и Украина смогут найти компромисс для мирного урегулирования, пишут турецкие СМИ.

«С самого первого дня [российско-украинского конфликта] мы взяли на себя ответственность за справедливое и долгосрочное мирное урегулирование этой войны, которая продолжается уже четвертый год. На наших встречах с господином Путиным и господином Зеленским мы выражали решимость оказать всемерную поддержку прекращению огня и установлению прочного мира. Надеюсь, что в ближайшем будущем стороны найдут компромисс, который откроет путь к тому, чтобы два соседних народа снова жили бок о бок в мире», - заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле на форуме TRT World Forum.

Он добавил, что «Турция со своей стороны продолжит вносить всевозможный вклад в поиски мирного решения» в Украине.

