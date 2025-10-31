Партнер Трампа купил яхту Керимова

106-метровая суперъяхта Amadea, принадлежавшая российскому сенатору Сулейману Керимову, была реализована на аукционе 10 сентября по решению американских властей. Новым владельцем судна стала семья дубайского миллиардера Хусейна Саджвани.

С 10 октября собственником Amadea числится зарегистрированная на Британских Виргинских островах компания Beyond Holdings Group, сообщает «Верстка» со ссылкой на базу данных Equasis. До марта этого года Beyond Holdings Group носила название AHS Four Company.

Новая компания, купившая Amadea, зарегистрирована в офисном комплексе Executive Heights в районе Barsha Heights (Дубай) — здании, принадлежащем группе Damac. Аббревиатура AHS, вероятно, расшифровывается как Abbas Hussain Sajwani.

На яхтенных порталах фигурирует компания AHS Four Company Yacht, которую связывали с 66-метровой яхтой AHS. Она принадлежала Аббасу Хуссейну Саджвани, члену совета директоров девелопера Damac Properties и сыну Хусейна Саджвани.