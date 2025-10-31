USD 1.7000
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена
Ильхам Алиев уволил задержанного СГБ главу Балакена

В Хырдалане открылся первый ресторан McDonald’s

17:57 479

Компания McDonald’s Azərbaycan открыла свой 34-й ресторан в стране и первый в городе Хырдалане. Новый ресторан расположен по адресу: город Хырдалан, Апшеронский район, улица Галубийе.

В открытии приняли участие председатель Наблюдательного совета McDonald's Azərbaycan Фарид Али-заде, генеральный директор компании Оскар Богопольский и предприниматель Фамиль Сафаров.

Ресторан представляет собой отдельное здание с зоной МакАвто, что позволяет гостям получать свои заказы еще быстрее и удобнее. Интерьер оформлен в концепции A Touch of Archery, где мягкие линии сочетаются с динамичными акцентами, создавая легкую и уютную атмосферу.

Ресторан рассчитан на два этажа: на первом расположены 82 посадочных места, на втором — 118, а также уютная комната для проведения детских праздников на 16 гостей. Для маленьких посетителей предусмотрена современная игровая зона, а на втором этаже расположена терраса, где могут разместиться еще 66 гостей.

Как и во всех ресторанах McDonald’s Azərbaycan, здесь внедрен формат EOTF (Experience of the Future), включающий интерактивные киоски самообслуживания, подачу заказов к столу и кафе McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов. Гости могут начать день с завтраков McDonald’s, воспользоваться услугой McDelivery или быстро получить заказ через МакАвто.

С открытием нового ресторана было создано 105 рабочих мест. Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 3000 граждан страны. Компания McDonald’s, будучи одним из первых глобальных брендов, инвестировавших в Азербайджан, уже более 25 лет вносит свой вклад в развитие ненефтяного сектора страны, способствуя расширению объемов местного производства.

Особое значение имеет непрерывное сотрудничество McDonald’s Azərbaycan с более чем 100 местными подрядчиками из различных сфер экономики — таких как снабжение и логистика, рекрутмент, а также компании, работающие в области информационных технологий, маркетинга и других направлений.

«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле
«Время Мадуро истекает»: Трамп принял решение по Венесуэле обновлено 18:09
18:09 1316
Умирающая «Фантазия»
Умирающая «Фантазия» Баку, которого нет; все еще актуально
11:06 4819
Нечего забрасывать поезда камнями
Нечего забрасывать поезда камнями фото; обновлено 17:44
17:44 3680
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится
Зеленский о приезде Путина: Посмотрим, чем все закончится обновлено 16:47
16:47 8368
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс?
Провокация Беларуси против Литвы. Чем ответит Вильнюс? разбираем с Гедрюсом Петкявичюсом; все еще актуально
01:13 7276
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
Эрдоган: «Израиль – воплощение угнетения»
17:34 483
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
Состоится ли визит Эрдогана в Ереван?
17:29 836
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
Зеленский анонсировал дальнобойные удары по России
17:23 1156
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
В Москве задержали лидера стамбульской мафии: он оказался азербайджанцем
14:04 5432
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
Советника Имамоглу под конвоем доставили в суд
16:30 638
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора
Исторический успех азербайджанского здравоохранения: впервые пересажено сердце от посмертного донора Совместное сообщение Минздрава и Центральной клиники
16:08 1754

